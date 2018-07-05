生逢1978，我的故事——台上是新闻“名嘴”，台下是公益达人

来源：周到

作者：臧熹

生逢1978，我的故事——

No.2《新闻夜线》节目主持人：臧熹

童年时代的臧熹

转眼间，成为新闻媒体人已有15载。

2002年底我来到SMG实习，做的第一档新闻是午间新闻，至今留下的印象就是紧张，下了台一摸后背上都是汗，虽然学这个专业，但是真正第一次去做一个直播节目，面对几十万观众，那还是第一次。2005年开始正式走上了主持人岗位。

从入职到现在有15年了，这15年正是改革开放后中国飞速发展的一个阶段。在这个过程中，给我们新闻工作者也提供了更多的机会。2010年，我开始参与中国航天事业的报道。2011年，我参与了天宫一号、神舟八号飞船的系列报道；2012年，神舟九号飞船发射升空；2013年，神舟十号飞船发射升空；2016年，天宫二号、神舟十一号特别报道；2017年，天舟一号发射……而今年，我们还将做关于嫦娥四号的相关报道。

臧熹主持太空新长征“长征七号”发射特别报道

在参与报道的过程中，我可以更直观地了解中国航天事业。中国的航天事业在近几年实现了跨越式的发展，我们正从航天大国向航天强国转变。现在，对于航天的报道，我的角色已经发生了很大的改变，不仅要完成主持的任务，还需要负责整个节目的统筹、设计。我想，正是因为国家的发展，航天的发展，给我个人的职业甚至整个新闻行业都带来巨大的变化。

工作中，我始终要求自己以严谨、专业的态度对待每场直播；主播台下，我不断学习，勇于尝试和改变，用爱心为社会带来温暖。除了做主持人，我现在也有一些 “兼职”工作。比如说上海市政协委员、青联委员、上海青年志愿者协会的理事等等。选择参与这些工作，是因为我始终告诫自己，之所以能够取得今天的成绩，除了自身的努力，更多的是得到了这个社会以及社会公众的馈赠，所以我要用这样的方式去回报社会、回报公众。

臧熹参与侧耳线下活动现场

市政协委员的工作让我感触颇深，通过政协委员这个身份，我可以用提案或建言的方式来推进政府做相关方面的工作。我可以利用这样的渠道、再加上新闻人这两个身份，成为公众与政府的桥梁，更好地为社会服务。

2015年开始，我连续三年参加“一个鸡蛋的暴走”公益活动，累计筹款金十万元，帮助少数民族孩子圆艺术梦想。作为上海青少年维权平台形象大使，我为多家单位的青年开展公益讲座；作为上海市静安区禁毒宣传大使，我多次深入社区参与禁毒宣传；作为一名志愿者，我为盲人讲解无障碍电影，关注自闭症儿童群体……参与公益、带动大家去帮助需要帮助的人，这也正是公众人物的基本社会责任。

臧熹在上海市第十三届委员会第一次会议上发言

我生于1981年，虽不与改革开放同岁，却与改革开放共成长。参与工作十多年来，社会环境在变，节目在变，我的身份也在变。但是，我始终保持对事业的执着，对观众的真诚；始终牢记“天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物”；始终践行做有温度的新闻，做有灵魂的新闻人。相信在未来我会继续坚守在这里，实现个人的成长，也见证社会的发展进步。