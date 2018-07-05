生逢1978，我的故事 | 海上舞者：在青春和汗水中精益求真，让世界看到上海舞步

来源：周到

作者：朱洁静 吴虎生

朱洁静，1985年10月生于浙江嘉兴，9岁考进上海舞校；2001年进舞团，第二年就摘取了中国舞蹈界的最高奖；2002年，舞团排演舞剧《霸王别姬》，朱洁静跳女一号虞姬；2008年，她成为上海歌舞团的首席演员……

近年来，朱洁静在舞剧《野斑马》《朱鹮》等诸多原创舞蹈大戏中担任女一号。经过多年的舞台锻炼及众多舞坛名家的精心指点，她成就了独具朱洁静风格特色的舞蹈形态，出色的表演得到了业内专家人士的认可。

她用青春、用浓墨重彩的舞蹈，描绘着改革开放以来时代腾飞的气象万千。

吴虎生，1986年5月出生，上海人。曾多次参加国内外各大国际芭蕾舞比赛并多次获得最高奖项，现已成长为国内首屈一指的芭蕾明星。这些年，吴虎生在芭蕾艺术上刻苦钻研、精益求精，塑造出无数深入人心的芭蕾角色。

在中国芭蕾艺术发展路程中，吴虎生起到承上启下的重要作用，为传承上海芭蕾舞团的精神，为中国芭蕾艺术立足国际而贡献着自己的力量。

他用舞步腾跃在改革开放的潮头，讲述这个时代的梦想与希望。

1995年，我9岁那年，独自一人来到上海，到上海舞蹈学校学习舞蹈，对于一个懵懵懂懂的小女孩来说其实这个决定是很需要勇气的。我的父母，我的家人，没有一个人是从事艺术的，他们觉得女孩子应该一步一步朝着家人认为的更平稳的、更安全的人生轨迹去发展。我突然告诉我的父母说要去上海，要去探索一条未知的路，在接触一个当年被认为不能当成“饭碗”而只能作为兴趣爱好的专业，也顶着很大的压力。但我执意要来这座城市，因为我从小就非常非常喜欢漂亮，喜欢一切美丽的事物，而学习舞蹈可以实现我的这个梦想。

■童年时期的朱洁静

我当年是最后一届国家公费生，我们的招生非常严格，千里挑一，当年三千多个孩子挑了三十个。我很幸运，我最后成为了这个千分之一。

进入上海市舞蹈学校后，铺在脚下的是一段“少享受多苦痛”的青春岁月——旋转、跨步、跳跃，排练、演出、伤病，宿舍、练功房、舞台……尽管一切和想象的不尽相同，这并不曾影响我“把一条道走到头就有曙光”的倔强。

刚来到这里的时候，其实心里还是会有落差。我当时认为的舞蹈应该是像春节联欢晚会里那样星光熠熠的，但是到了舞蹈学校发现原来并不是我想象的那样。当时的地板都是木头地板，连一张地毯都没有，把杆都是木头的，时间久了以后，木头就会被一些虫子蛀掉。所有的教室隔音设备都很差，有时候在教室里练功会听到别的教室传来的口令。所以会觉得很艰苦，觉得舞蹈好像并不是我想象的那么美丽。

很感谢这个城市，我觉得这个城市给了我养分，给了我艺术的土壤，从小在这里埋下一颗爱美的种子，直到今天这个城市成就我太多，我所有的光环，我的朋友，我的事业，都是这座城市给我的。

当年的虹桥路，都还是荒地。这几年的变化太快了，快到好像只是眨了一下眼睛，你会感觉在这里太幸福了。所以现在的孩子我很羡慕他们，他们拥有太好的学习环境。今天的虹桥路1650号，上海国际舞蹈中心，有着翻天覆地的变化，这种变化快和大到让你觉得不可思议，但是在上海所有的不可思议变成了可能。这个地方，这个城市，这个舞蹈中心，在全世界都是数一数二的。上海能够在舞蹈领域投入那么大的人力物力财力，建造这样一个工作学习的环境，我们没有理由不好好跳舞。

转眼，我投入舞蹈这一件事已经超过了二十年。回头想想，也挺不可思议的，自己居然就在常年一成不变的生活中完成着开挂、升级、通关。

在火候、尺寸、劲头最好的三十岁，《朱鹮》适逢其时的出现。为此，与同伴一起边打磨边领悟，以求将朱鹮特有的身体韵律与古典舞身韵融会贯通。这种投向未知的探究，更意味着我艺术风格走入了纵深。

■朱洁静《朱鹮》演出剧照

真诚，是我艺术风格的精髓，这也是改革开放和年代赋予我再度破壁的利器。时代在进步、社会在发展，我也在不断聚拢心情，做登场的准备。

这扇门打开了，但是门后面的世界应该会更精彩。所以需要今天的我们，和我们之后的一代又一代人的共同努力，把这座城市打造得更加美好。

■朱洁静开办“大师课”

很多人曾问我：如果不跳芭蕾准备干什么？我的回答是必须做和芭蕾相关的事情。对我而言，芭蕾的重要性已经仅次于生命。我叫吴虎生，一个从10岁开始学习芭蕾的男孩，现在是最年轻的上海芭蕾舞团男首席。

■刚进入上海舞蹈学校时的吴虎生（后排左五）

1996年，我10岁，那年上海舞蹈学校招生，我去试了一试，很幸运被选中了，于是开始了专业学习芭蕾的阶段。三九严寒，我准时起床练早功，最晚不超过早上六点，下雨天不能出外，我就自己爬楼梯锻炼。晚自习老师突击检查，练功房里常常只有我一个。夏天练功会出很多很多汗，记得有一次虚脱了，晕倒在把杆上。那个时候我家在浦东，到虹桥这边要换3辆公交车，得花上两个小时。一二年级的时候是住宿制，没有手机，打个电话也很贵，舍不得花钱，所以就不太跟父母联系。

2003年毕业后，17岁的我进入上海芭蕾舞团担任演员，从《葛蓓利亚》群众演员跳起，一步步站到舞台中央。我在《白毛女》、《胡桃夹子》、《花样年华》、《天鹅湖》、《胡桃夹子》、《葛蓓莉娅》、《仙女》等多部舞剧中担任男主角，无论舞台还是现实，我都坚守着对芭蕾的热爱，获得过大小几十个奖，但对我而言，分量最重的要属纽约国际芭蕾舞比赛。

在2007年纽约的那场比赛中，我凭借在现代舞《韦伯5号》、《天鹅湖》黑天鹅双人舞及《葛蓓莉亚》婚礼双人舞，获得第九届纽约国际芭蕾舞比赛男子组第一名（银奖获得者，金奖空缺）及依戈·尤可科维奇奖。

■吴虎生《哈姆雷特》演出剧照

伴随荣誉而来的，是世界顶尖的美国ABT芭蕾舞团的客席演员特邀函。对于去国外发展，我几乎没有考虑，当场拒绝了。我没去，一个是感情上不舍得，我刚刚毕业的时候并不是一个特别优秀的毕业生，因为我在舞蹈学校伤痛比较多，进了团之后，他们给了我大量的机会，可以说是一手培养了我。这么多年了，上芭给了我很多机会，才让我有这个实力去拿这个奖。另外，我留在上海能发挥更重要的作用。迈向更高目标，必须经历痛苦与挣扎，但我觉得时代赋予了我许多机会和平台，只有将时代机遇与个人努力相辅相成，才能将最美好的梦想变为现实。而上芭，就是我的机遇。作为舞校最后一届公费生，我是国家培养的人才，上海芭蕾舞团对我倾注了大量心血，我想继续为舞团服务，希望载誉归来的自己能成为载体，让全世界看到上海芭蕾舞团。

毫无疑问，我这一代的芭蕾舞者，是改革开放文化发展繁荣的获益者。听我们的老演员们说，改革开放以前，团里面只能跳跳《白毛女》，或者一年只能跳一两部古典的舞剧。现在大不一样了，我们团现在已经有十几部大戏，随时可以轮番上演，像今年就要排两部新戏。现在国门打开，国际交流的机会也越来越多。我们经常会请国际上最好的编导来给我们排练，能接触到现当代芭蕾作品，有了更高的起点和更大的平台，我们也会带着中国的原创作品出国巡演。可以说，我们现在越来越自信了，这一点很重要。

但与此同时，我们也面临着更多的诱惑——纷纷扰扰的世界，无数可能性蜂拥而至。从事不那么大众的芭蕾艺术，显然不是唯一的选择。但我始终甘之如饴。很多公司看中我的外形和名气，想请我拍电影、拍广告，但是我都回绝掉了，我想一心一意跟着团里的事业一起往前走。

■吴虎生在四川聋哑人学校教学

我已经把自己的未来和上海芭蕾舞团紧密相连，而且我觉得现在才刚刚开始真正进入芭蕾世界，还有很多路要走。在我身上，我希望让人们看到的，是85后的责任与担当、梦想与希望。我们这一代，可以为芭蕾做些事情，不能让中国的芭蕾艺术在我们的手里断档，这是一种责任，更是我们的骄傲。

芭蕾是“台上一分钟，台下十年功”最真实的写照。

有人说芭蕾是一门残酷的艺术，我不完全同意，它的确有辛苦、痛苦的一面，是这个职业天生附着的磨炼。但最终呈现在舞台上的那种美，难以言喻，看自己团或其他团的演出，我常常觉得非常自豪，会觉得没白吃这点苦。同时，我也希望我们上海芭蕾舞团快速成长为具有专业性、国际性、市场化的芭蕾舞团，创造出优秀的原创作品，树立典雅、细腻、精致的上海特色，让世界看到上海芭蕾的舞步。