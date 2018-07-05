生逢1978，我的故事 | 她是书屋管理员，也是城市变迁记录者

来源：周到

作者：申军华

我叫申军华，从1977年我出生，就和申城结下了不解之缘，现在我的网名也以申为名，叫申语然。

上海杨浦区是我长大的地方。记得上小学的时候，样样东西都要凭票子买，比方说生煤球炉都要凭票买煤饼。随着改革开放的步伐，明显感觉有新东西、好东西进入生活之中，而文学也在这时走进了我的生活。初中时候，我把省下的零用钱都买了软皮书来读，《雾都孤儿》、《巴黎圣母院》、《傲慢与偏见》、《红楼梦》是最欢喜的，这可能就是我文学情结的启蒙。

■申军华中学时代读的世界名著，都是简装本。

印象比较深的是1993年，我读初三，班主任说：“你们是幸运的，瞧校门口的一个个工程，整个上海都在搞建设，你们学好了将来有很多机会，绝对有用武之地的。”言犹在耳，于是高考填报了招生人数颇多的“工业自动化”专业。踏上社会，本以为能轰轰烈烈“干一场”，被分配到了闸北水厂从事计算机工作，却发现这不是自己喜欢的和擅长的，人生一度陷入了迷茫。

柳暗花明又一村，工会领导察觉了我的心思，让我当职工书屋的管理员，从2002年一干到现在转眼16年，从当初冷落的两个小房间入手，我把这里打造成了温馨的书屋，一旦进了新书，第一时间在工友群告知大家，而且还定期将有趣的书评推荐给工友，如今，每天都会有同事来我这儿借书还书，并和我谈谈读后感。在这一方小天地我与书籍为伴，用自己手绘的图案装点，努力满足工友对于文学艺术的需求。

2008年偶然的机会，我将影评《<赤壁>印象》投到新民晚报，没想到一投就中——被登载在副刊“夜光杯”上，那种功夫不负苦心人的喜悦也让我找到了新的倾注方向——写作。

■申军华的投稿被《新民晚报》夜光杯刊用，开启了人生新路。

我开始将触角伸向更广阔的社会，将自己的爱倾注在申城，用我这个土身土长上海人的眼光记录身边的一切，文字是我离不开的伴侣。记得2010年世博会那一年，上海世博会公众参与馆推出“海宝游历记”故事接龙活动，我利用空余时间四入世博园参观，发现我成长的城市，从硬件设施到市民素质、城市服务水准都大大提升了。我以海宝的口吻写的游历记故事，还得到了88套精美的《海宝游历记》系列丛书，在单位里引起了不小的反响。

2012年我参加了新民网发布的微游徐汇活动，那时的徐汇滨江还在建设中，我们只能通过建筑模型大致推测一下未来徐汇滨江的面貌。等到今年3月我再去到徐汇滨江，模型已变美景，旁边的龙美术馆里散发着浓浓的艺术气息，中外市民有的三五成群，有的遛狗散步，有的跑步健身，有的欣赏美景，从工地到上海一处美景，仅仅6年时间。转念一想，正因为改革开放以来上海的飞速发展，才创造了如此多的机遇，让我能在改革浪潮中冲一冲“浪”。

■申军华参加上海黄浦世界无车日低碳骑行活动摄影作品获奖。

渐渐地，我把自己平时行走的点滴起名为《申游魔都记》，比如小时候住的五角场，彼时还是一个乡村模样的街区，大家购物首选“到上海去”（到市中心去），而今再到五角场，已然是城市副中心了，“彩蛋”被林立的高楼簇拥着，不输给市中心。我还写了近16万字的原创故事《情缘新江湾，春夏秋冬说（我与新江湾城的故事）》。虽然我个人的视角有限，但是通过行走、观察、体验从而写出的都是自己的真情实感，是自己对这座城市的热爱和眷恋。

飞速发展的互联网给了每一个人机会，网络让我的热情得到了无限发挥的空间，在互联网上为申城发展献计献策，为正能量点赞，让我的这片初心有了更丰富的表达。不仅如此，我更能把越来越好、越变越美的申城分享给大家。就在这过程中，我也结识了许多像我一样的市民，一旦哪里有市民文化活动我们就会相互通知，比如由市群众艺术馆组织的上海故事汇，这里面讲的都是老百姓的身边事，市民朋友都很喜欢，我们会一同相约前去并分享感受。

随着技术发展，除了微博微信，我还更进一步，在喜马拉雅平台上开设了个人电台，在线播讲了60多本有声书，包括水厂的技术规范书籍、中外小说、自己的见闻等等，有了1万多粉丝。别小看这点粉丝数，当网友毫不留情地批评我，一开始我还不能理解，后来在网上互动、倾听听友们的意见才换来了这点粉丝的积累。

■ 申军华开设微电台，登上了上海广播节的海报。

其实，我只是上海千千万万热心市民中的其中一人，只是见证上海发展并切身获得幸福感的一位普通市民。未来还有很长的路，我会再接再厉，继续在我深爱的上海行走、记录、传播、分享。无悔青春，我爱上海！