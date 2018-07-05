境外近4000所学校可用银联卡缴学费

晨报记者 刘志飞

教育部数据显示，2017年中国留学人数首次突破60万大关，达60.84万人，继续成为世界最大的留学生生源国。在此背景下，银联国际持续升级银联卡留学支付服务体系，为留学生提供线上线下学费缴纳、日常取现和消费、本地办卡等留学生活全流程支付服务。目前，境外可通过银联卡缴纳学费的学校已增至近4000所，今年1-5月银联卡留学缴费交易金额同比增长2.5倍。

银联国际首席执行官蔡剑波表示，随着境外银联卡线上线下受理网络不断完善，银联卡留学支付服务体系呈现出新特点：一是留学学费缴纳服务范围更广，不但覆盖更多传统留学目的地学校，也为前往“一带一路”沿线留学的学子提供服务；二是在校内外银联卡受理环境持续优化基础上，“云闪付”APP等创新产品的使用范围也不断拓展，满足青年学子多元化的支付需求；三是留学类、文化类用卡权益不断增加。

银联卡教育缴费持续“扩容”

教育缴费已成为银联卡跨境网上支付服务的特色领域，具备到账快、以人民币扣款、安全等优势。除Flywire、Western Union两大留学缴费平台外，今年以来，易思汇、iEduPay、加拿大帝国商业银行（CIBC）学费缴纳网等多个在线教育缴费平台也陆续受理银联卡。其中，易思汇是国内最大在线留学金融服务平台，支持缴纳上千所境外知名高校的学费、学杂费、房租等；iEduPay是银联国际与澳洲留学机构澳际澳洲共同打造的学费缴纳平台，缴费名单包括澳大利亚所有高校、政府高中和学院；CIBC是加拿大五大银行之一，其学费缴纳平台覆盖当地众多学校。

学生和家长也可在境外学校POS终端现场付学费。澳洲超过1100家学校，新加坡南洋理工大学等近80所学校，欧洲英、法、意等逾百所各类学校均支持银联卡线下刷卡支付学费。留学家庭还可登陆美国700多所学校及澳大利亚、新西兰数十所高校的官网，直接使用银联卡在线支付学费。

值得一提的是，随着“一带一路”沿线国家和地区成为新的留学热门目的地，俄罗斯、哈萨克斯等国家的银联卡教育缴费服务不断完善。俄罗斯莫斯科国立大学、远东联邦大学、普列汉诺夫经济大学等数十所学校均已支持银联卡支付学费及住宿费。2017年，哈萨克斯银联卡留学缴费金额同比增长了数十倍。

留学生日常支付体验不断提升

银联卡受理网络已延伸至169个国家和地区，学生不仅可用银联卡在校内商户消费，在校内外ATM取款，也可在附近日常生活类商户便捷支付。如美国哥伦比亚大学、纽约大学、UCLA等20余所重点大学书店可受理银联卡；法国近20所大学校园全部POS终端支持银联卡；港澳地区大学周边的便利店、咖啡馆、餐厅等均可用银联卡便捷支付。留学生可选择携卡或在留学地办卡，目前包括香港地区、澳大利亚、美国、加拿大等主要留学地在内的48个国家和地区已发行借记卡、信用卡等银联卡产品。

留学生只要下载“云闪付”APP，就可在美国、澳洲、加拿大等境外26个国家和地区，获得与境内一致的移动支付体验。澳洲受理银联卡的商家中，60%以上支持银联手机闪付，留学生可在校园周边Woolworths连锁超市、Myer百货等一“挥”即付。俄罗斯也有超过百万台POS终端支持银联手机闪付，包括学生族喜爱的快餐店、超市、商场等。

今夏启程的“小候鸟”还可在机票预订、生活用品购买等环节享受诸多优惠。银联国际“全球旅行季”暑期优惠活动近日启动，囊括各大留学目的地，提供境外逾2万家商户专属优惠。同时，Flywire、易思汇等在线平台正在计划推出银联卡留学缴费“最优手续费”以及礼品赠送等活动。留学家庭可登录银联国际官网查询优惠详情。（网站首页图：晨报资料图片）

关于银联国际

银联国际是中国银联负责运营国际业务的子公司，以会员制吸引全球合作伙伴，拓展银联卡境外受理网络，扩大银联卡发行和使用，开展创新支付的跨境应用，提升银联品牌的国际影响力。通过与全球1800多家机构合作，目前银联受理网络已延伸到168个国家和地区，48个国家和地区发行了银联卡。银联国际正在为全球最大的持卡人群提供优质、高效、安全的跨境支付服务，并为越来越多境外银联卡持卡人提供日益便利的本地化服务。

如欲了解银联国际更多信息，请访问：www.unionpayintl.com，或关注“银联国际”新浪微博、“银联国际”和“联欢汇”微信公众号。

媒体联系：UPIPR@unionpayintl.com

微信服务号 微信订阅号