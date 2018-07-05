习近平：把实施乡村振兴战略摆在优先位置 让乡村振兴成为全党全社会的共同行动

来源：新华网

习近平对实施乡村振兴战略作出重要指示强调

把实施乡村振兴战略摆在优先位置

让乡村振兴成为全党全社会的共同行动

李克强作出批示

新华社北京7月5日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对实施乡村振兴战略作出重要指示强调，实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是新时代做好“三农”工作的总抓手。各地区各部门要充分认识实施乡村振兴战略的重大意义，把实施乡村振兴战略摆在优先位置，坚持五级书记抓乡村振兴，让乡村振兴成为全党全社会的共同行动。

习近平指出，要坚持乡村全面振兴，抓重点、补短板、强弱项，实现乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。要尊重广大农民意愿，激发广大农民积极性、主动性、创造性，激活乡村振兴内生动力，让广大农民在乡村振兴中有更多获得感、幸福感、安全感。要坚持以实干促振兴，遵循乡村发展规律，规划先行，分类推进，加大投入，扎实苦干，推动乡村振兴不断取得新成效。

中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示指出，实施乡村振兴战略，事关决胜全面建成小康社会和全面建设社会主义现代化强国全局。各地区各部门要全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院部署，科学实施乡村振兴战略规划，继续加大“三农”投入力度，落实好惠农富农政策，深入推进农业供给侧结构性改革，加快农业科技进步，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。创新城乡融合发展体制机制，着力改善农村基础设施和公共服务，扎实推进农村人居环境整治三年行动。依托“互联网+”促进农村一二三产业融合发展，大力培育新型经营主体，拓展农民稳定就业和持续增收渠道。进一步汇聚全社会推动乡村振兴的合力，努力建设亿万农民幸福生活的美丽家园。

全国实施乡村振兴战略工作推进会议5日上午在京举行。中共中央政治局委员、中央农村工作领导小组组长胡春华出席会议并讲话。他表示，要深入学习领会习近平关于做好“三农”工作的思想，认真贯彻习近平总书记关于乡村振兴的重要指示精神，落实李克强总理批示要求，按照党中央、国务院决策部署，紧紧扭住乡村振兴战略规划提出的目标任务，健全领导体制，压实工作责任，建立长效投入机制，强化政策制度保障，发挥农民主体作用，保持定力和韧性，持之以恒抓好各项举措落实，不断开创乡村振兴新局面。

会议部署落实了中共中央、国务院日前印发的《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》提出的各项重点任务，有关省区和部门负责同志在会上发言。

中央农村工作领导小组成员单位，各省区市和计划单列市、新疆生产建设兵团，中央和国家机关有关部门负责同志等参加会议。（网站首页图：新华网图片）