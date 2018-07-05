黄益平：要充分发挥金融委统筹协调作用

来源：经济日报-中国经济网

（记者 陈果静）

“7月2日召开的国务院金融稳定发展委员会第一次会议，就打好防范化解金融风险攻坚战作出了重大部署，是下一阶段防范化解金融风险工作的行动指南。” 北京大学国家发展研究院副院长黄益平在接受经济日报-中国经济网记者采访时表示，从当前形势看，中国经济基本面长期向好的趋势没有改变，具备防止系统性金融风险爆发的良好宏观环境，中国当前金融风险总体可控。

党的十八大以来，党中央高度重视金融工作，多次就防范化解金融风险作出重大部署。2017年7月召开的全国金融工作会议上，习近平总书记强调，防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题。中央经济工作会议将防范化解重大风险作为三大攻坚战之首。十九届中央财经委员会第一次会议强调，防范化解金融风险，事关国家安全、发展全局、人民财产安全，是实现高质量发展必须跨越的重大关口。

“防范化解金融风险是一项系统性工程，需要各方面共同努力。”黄益平表示，关键是坚持党对金融工作的集中统一领导，充分发挥金融委的统筹协调作用，坚持稳中求进，坚持底线思维，在保持经济平稳健康发展的同时，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

具体来说，黄益平认为要从4个方面着力：第一，要保持宏观经济政策基本稳定，保持政策定力，对结构性去杠杆过程中正常的、非系统性的风险暴露要提高容忍度，货币政策管好流动性总闸门，不搞大水漫灌；第二，要充分发挥金融委的统筹协调作用，统筹把握各领域出台政策的节奏和力度，形成政策合力，高度警惕去杠杆过程中的“次生风险”，平衡好防范化解重大风险和改革、发展、稳定的关系；第三，要根据不同领域、不同市场的金融风险情况采取差异化、个性化的办法，对“恶性肿瘤”毫不手软、实施外科手术，对情况复杂、牵扯面广的风险个案重在调理，慢刹车逐步缓释。第四，防范化解金融风险要善于识别和抓住主要矛盾、精准施策。要突出重点，精准处置可能引发系统性风险的突出问题。对于局部的个别风险事件，可以在积极稳妥的前提下定向爆破，强化市场约束，提前释放压力和风险，避免风险过度积累。

“深化改革，风险暴露既是挑战，也是加快改革的重大机遇。”黄益平表示，要把风险化解和补齐制度短板紧密结合起来，在国有企业改革、财税改革、金融改革等关键改革上再进一步；要把风险化解与“放管服”改革、扩大对内对外开放、创造良好营商环境有机结合起来。通过深化改革和扩大开放，激发各类市场主体活力，从根本上破除制约资源配置优化的体制机制障碍。

总的看，随着近年来供给侧结构性改革的推进，我国经济基本面更为健康，为金融风险防范创造了良好基础；同时在过去几年防范化解金融风险冲击中，也积累了较为丰富的经验和政策工具。黄益平强调，“我们有基础、有能力、有信心，在党中央的正确领导下和金稳委的统筹协调下，打好这场防范化解重大风险的攻坚战，守住不发生系统性金融风险的底线。”（网站首页图：晨报微信制图）