搜狐旗下狐狸金服成立区块链研究中心 构建共赢的网贷生态

近日，搜狐旗下狐狸金服集团宣布成立区块链研究中心。该中心主要探索区块链技术，挖掘行业应用场景，在服务狐狸金服旗下各个细分金融业务的同时，向产业及传统金融机构提供技术支持。

狐狸金服区块链研究中心负责人由狐狸金服联合创始人兼CTO周霖担任。周霖表示：“我们一直在关注区块链技术的发展和应用，现在正式成立区块链研究中心表明狐狸金服将区块链技术研发定位于公司战略级科技创新项目。目前狐狸金服已经开展了区块链技术在金融行业的应用探索，利用区块链去中心化、数据不可篡改、智能化的特点降低金融行业的信任成本，构建合作共赢的网贷生态。区块链2.0时代来临，将推动金融业产生巨大变革，也将颠覆P2P现有的服务模式。”

狐狸金服创始人兼CEO何捷表示：“区块链技术是未来趋势，对金融行业的发展有着重大意义。狐狸金服会大力投入区块链技术研发，希望通过技术革新，能让风控、交易等场景更为高效、安全和智能，为我们的用户提供更为便捷的金融服务。”

目前，狐狸金服已经布局网络借贷平台搜易贷、消费金融小狐分期、小微企业金融服务狐狸普惠，并获得了互联网小贷、企业征信、商业保理、融资租赁等牌照，首创基于大数据和人工智能技术打造的全生命周期智能风控系统“风刃”为狐狸金服集团旗下各项业务提供全流程风控管理。​