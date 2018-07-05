来源：新华网

新华社北京7月5日电 题：确保党始终成为伟大事业的坚强领导核心——党的十八大以来坚持和加强党的全面领导综述

新华社记者林晖

壮阔的征程，需要领航的力量。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央旗帜鲜明坚持和加强党的全面领导，把党的领导贯穿到治国理政全部活动中，中国特色社会主义事业展现出前所未有的光明前景。

一个坚强有力的政党，引领一个社会主义大国昂首屹立在世界东方。

这是一条中国特色社会主义本质特征决定的必由之路——坚持和加强党的全面领导，是党和国家的根本所在、命脉所在，也是全国各族人民的利益所在、幸福所在

2017年金秋，中国共产党第十九次全国代表大会。

习近平总书记铿锵有力的话语，在人民大会堂久久回荡：“新时代党的建设总要求是：坚持和加强党的全面领导……”

从“坚持党的领导”到“坚持和加强党的全面领导”，几个字词的变化，意味深长、意义重大。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央深刻总结中国共产党执政经验，对党的领导的性质、定位、作用作出一系列重大判断：

——“中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导，中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导，党是最高政治领导力量”；

——“党政军民学，东西南北中，党是领导一切的”；

——“必须坚持党的领导，坚持和完善民主集中制，坚持党领导各项工作的体制机制，确保党对一切工作的领导，确保党总揽全局、协调各方”；

……

习近平总书记一系列重要讲话，深刻阐述了党的全面领导的重大意义、丰富内涵和实践要求，确保党始终把牢中国前进方向、始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。

坚持和加强党的全面领导，由中国特色社会主义本质特征所决定——

2018年3月11日下午，北京人民大会堂。

十三届全国人大一次会议第三次全体会议表决通过《中华人民共和国宪法修正案》，“中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征”写入宪法。

没有中国共产党领导，就没有中国特色社会主义道路、理论、制度、文化。离开中国共产党领导，就会偏离社会主义和共产主义的方向。

坚持和加强党的全面领导，是党和国家的根本所在、命脉所在，也是全国各族人民的利益所在、幸福所在。社会主义本质特征，决定了我们必须坚持和加强党的全面领导。

坚持和加强党的全面领导，树立一个权威的领导核心是应有之义——

这是历史性的时刻：2016年10月，党的十八届六中全会明确了习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位。

一个政党、一个国家，领导核心至关重要。

建设好8900多万名党员的大党、治理好13亿多人的大国，保证党的团结和集中统一、维护党的领导核心至关重要。

党中央有核心、有权威，才能把全党凝聚起来，进而把全国人民紧密团结起来，形成万众一心、无坚不摧的磅礴力量，向着伟大事业、伟大梦想不断前进。

坚持和加强党的全面领导，是党始终总揽全局、协调各方的根本保障——

2015年1月16日，一次重要会议引起广泛关注。

当天，中央政治局常委会全天召开会议，专门听取全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院党组汇报工作，进一步体现了党中央集中统一领导，对全党具有重要示范意义。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持和加强党的全面领导，把党的领导具体贯彻到治国理政全过程和各方面。

从中央扶贫开发工作会议到中央统战工作会议，从文艺工作座谈会到中央城市工作会议，从全国生态环境保护大会到中央外事工作会议……习近平总书记出席一系列重要会议并发表重要讲话，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等各方面工作提出要求，充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，从根本上保障了中国特色社会主义各项事业不断向前发展。

这是一条马克思主义执政党勇于自我革命的涅槃之路——坚持党要管党、全面从严治党，让党在革命性锻造中焕发出强大生机活力，更有底气、更有自信坚持和加强党的全面领导

坚持和加强党的全面领导，既是推进中国特色社会主义事业的根本保障，也是对中国共产党自身的重大考验。

党的执政地位、领导地位不是与生俱来的，也不是一劳永逸。打铁必须自身硬。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚决改变管党治党宽松软状况，以对党和人民高度负责的担当精神、政治远见和顽强意志坚定不移全面从严治党，深入推进党的建设新的伟大工程，奋力把我们党锻造成为人民衷心拥护、经得起各种风浪考验的强大马克思主义执政党。

以政治建设为统领，维护党中央权威和集中统一领导——

旗帜鲜明讲政治是我们党作为马克思主义政党的根本要求。党的政治建设是党的根本性建设，决定党的建设方向和效果。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把保证全党服从中央、坚持党中央权威和集中统一领导作为政治建设的首要任务，采取了一系列重大举措：颁布《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、健全和落实请示报告制度、各地区各部门党委（党组）加强向党中央报告工作、中央政治局同志向党中央和习近平总书记书面述职……

立规明矩，风清气正。各地区各部门牢固树立起政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。全党全国人民更加拥护中国共产党领导，党的领导地位更加巩固。

时刻牢记党的宗旨，挺起共产党人的精神脊梁——

2017年10月31日，党的十九大胜利闭幕一周之际，中共一大会址纪念馆迎来一批特殊客人——

习近平总书记带领十九届中共中央政治局常委面对鲜红的中国共产党党旗重温入党誓词：“我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程，履行党员义务，执行党的决定，严守党的纪律，保守党的秘密，对党忠诚，积极工作，为共产主义奋斗终身，随时准备为党和人民牺牲一切，永不叛党。”雄浑的声音在大厅回荡。

这是新一届党中央领导集体坚定政治信念的庄严宣示，也是对全体共产党员理想信念的洗礼。

人无精神不立，国无精神不强，党无精神不兴。97年来，我们党之所以历经挫折而不断奋起，靠的就是一种信仰和理想。历史和现实反复证明：共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想是共产党人的政治灵魂，是共产党人经受住任何考验的精神支柱。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视党的思想建设，教育引导全党牢记党的宗旨、永葆共产党人政治本色，相继开展党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育、推进“两学一做”学习教育常态化制度化，“补钙壮骨”、夯基固本，全党理想信念更加坚定、党性更加坚强。

正风肃纪刮骨疗毒，锻造党的坚强领导肌体——

2018年2月24日，春节假期结束第三天，十九届中央第一轮巡视15个巡视组就完成了对30个地方、单位党组织的进驻工作，全面展开党的十九大后首轮中央巡视。

巡视是全面从严治党重大举措、党内监督战略性制度安排，是一条实现党自我净化的有效路径。党的十九大之后迅速展开首轮中央巡视，彰显了全面从严治党永远在路上的决心和意志。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把全面从严治党纳入“四个全面”战略布局，以坚定决心、顽强意志、空前力度管党治党。

翻开十八届中央纪委工作报告，一组组沉甸甸的数字展现了从严治党的力度：

——5年来各级纪检监察机关共查处违反中央八项规定精神问题18.9万起，处理党员干部25.6万人；

——2014年以来，全国共有7020个单位党委（党组）、党总支、党支部，430个纪委（纪检组）和6.5万余名党员领导干部被问责；

——5年来，经党中央批准立案审查的省军级以上党员干部及其他中管干部440人；

……

党的十九大以来，全面从严治党不松劲、不停步、再出发。中央纪委国家监委网站数据显示，截至目前，党的十九大后中央纪委国家监委立案审查的中管干部已达13名。2018年以来，截至5月31日，全国查处违反中央八项规定精神问题18985起，处理27099人，给予党纪政纪处分19227人。

正风肃纪，反腐惩恶。以雷霆万钧之势全面从严治党，赢得党风政风显著好转，得到人民群众衷心拥护。

沧海横流显砥柱，万山磅礴看主峰。党的十八大以来，一系列党建新部署新举措新要求，让党在自我革命中淬炼得更加坚强有力：

更加强调制度治党，党中央先后修订颁布90余部党内法规,为依规管党治党提供有力支撑；

更加注重基层建设，扎实做好发展党员和从严教育管理工作，统筹推进基层党组织建设，补齐基层党建工作短板；

更加注重建设高素质专业化干部队伍，坚持德才兼备、以德为先，五湖四海、任人唯贤，事业为上、公道正派，把好干部标准落到实处……

千锤百炼，淬火成钢。我们党每一次自我革命，都不是简单的自我修复，而是从里到外的深刻改造、深度重塑。全面从严治党让我们党在革命性锻造中焕发了新的强大生机活力，让坚持和加强党的全面领导更有底气、更有自信。

这是一条通往民族复兴伟大梦想的光明之路——坚持和加强党的全面领导，确保党始终成为坚强领导核心，领航“中国号”巨轮胜利驶向光辉彼岸

97年栉风沐雨，中国共产党一路走来，始终不忘初心、牢记使命，成就了一个大国大党的风范担当。

97年砥砺奋进，中国共产党始终同人民想在一起、干在一起，引领承载着中国人民伟大梦想的航船破浪前进。

办好中国的事情，关键在党。进入新时代、踏上新征程，只有坚持和加强党的全面领导，不断增强党的创造力、凝聚力、战斗力，才能更好凝聚起同心共筑中国梦的磅礴力量，开创中华民族更加美好的未来。

坚持和加强党的全面领导，不断提高党把方向、谋大局、定政策、促改革能力和定力——

2018年1月5日，中央党校报告厅座无虚席。

面对在场的新进中央委员会的委员、候补委员和省部级主要领导干部，习近平总书记的讲话发人深省：“当前，我国正处于一个大有可为的历史机遇期，发展形势总的是好的，但前进道路不可能一帆风顺，越是取得成绩的时候，越是要有如履薄冰的谨慎，越是要有居安思危的忧患，绝不能犯战略性、颠覆性错误。”

波谲云诡的国际形势、复杂敏感的周边环境、艰巨繁重的改革发展稳定任务，决定了我们党不仅要政治过硬，也要本领高强。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视我们党执政本领建设，坚持把抓全党特别是领导干部的学习作为推动党和人民事业发展的一条成功经验，不断提升党的全面领导的能力和水平。

——中央政治局以上率下、率先垂范，党的十八大至今中央政治局已进行49次集体学习，内容涉及治党治国治军、改革发展稳定、内政外交国防方方面面。

——各级党校、行政学院、干部学院组成了一整套制度化、系统化的党员干部教育培训体系；

——广大党员干部以各种方式认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学思践悟，知行合一……

拜人民为师，向实践学习，中国共产党以锐意进取、担当作为的新气象新面貌，带领全国各族人民昂首迈向中国特色社会主义事业新征程。

坚持和加强党的全面领导，凝聚起最磅礴的力量攻坚克难——

2018年6月24日，中共中央、国务院发布的一份关于全面加强生态环境保护、坚决打好污染防治攻坚战的意见引起广泛关注。

这份被称作“建设美丽中国总部署”的文件，强调重点打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，宣示了向污染宣战的坚定决心和顽强意志。人们注意到，意见专门以一个章节强调“全面加强党对生态环境保护的领导”，再次彰显了党的领导对于应对重大挑战、攻克重大难题的重要意义。

坚持和加强党的全面领导，正是战胜一切困难和风险的“定海神针”。

行百里者半九十。在决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的征程中，类似于污染防治攻坚战这样长期性与复杂性兼具的困难与挑战还有不少。

看国内，全面深化改革进入深水区，最后3000多万“贫中之贫”的贫困堡垒尚待攻克，反腐败斗争形势依然严峻……

观国际，世界经济政治形势更加错综复杂，贸易保护主义抬头，大国关系深入调整……

尽管我们离中华民族伟大复兴的梦想从未如此之近，我们所面临的困难和挑战也从未如此之大。

只有坚持和加强党的全面领导，我们才有应对一切困难挑战的主心骨，才能团结凝聚起最磅礴的力量，完成艰巨光荣的历史使命，战胜前进道路上的风险挑战。

以党的全面领导领航“中国号”巨轮驶向更加辽阔的海域——

盛夏的海南，海碧风清，游人如织，广大海南干部群众却沉浸在干事创业的火热氛围中。

在海南建省办经济特区30周年之际，党中央发布关于支持海南全面深化改革开放的指导意见，赋予海南经济特区新的重大责任和使命，开启中国改革开放新征程。

奋进新时代，壮阔东方潮。从更高起点推进对外开放到更大范围推进改革试点，从谋划打好“三大攻坚战”到进一步推进供给侧结构性改革，以习近平同志为核心的党中央突出党的领导核心作用，总揽全局、协调各方、运筹帷幄，一系列治国理政新实践波澜壮阔、气势恢宏，进一步开创了中国特色社会主义各项事业崭新局面。

党的十八大以来坚持和加强党的全面领导的生动实践，使我们党的领导地位更加巩固，使党和国家各项事业取得历史性成就、发生历史性变革，使中华民族伟大复兴展现出前所未有的光明前景。在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，继续毫不动摇坚持和加强党的全面领导，“中国号”巨轮必将劈波斩浪、直济沧海，胜利驶向光辉彼岸！（网站首页图：新华社资料图片）