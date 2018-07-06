7月6日22:00乌拉圭VS法国-“矛盾之争”

晨报特派记者 俞 炯（下诺夫哥罗德7月5日电）

俄罗斯世界杯八分之一决赛的第一场比赛，法国队和阿根廷队就踢出了一场4∶3的进球大战。如今四分之一决赛的揭幕战主角之一还是法国队，作为本届世界杯的夺冠最大热门球队，他们这次迎来的挑战要远大于上一轮的淘汰赛。因为对手是目前为止俄罗斯世界杯参赛的32强中防守最好的球队乌拉圭队。

乌拉圭：锋霸上不了，就靠防守

防守一直是乌拉圭足球的强项，而且乌拉圭队的后防线有多人在西甲的马德里竞技效力，该队主帅西蒙尼一样是防守足球和凶悍逼抢风格的实践者。更重要的是，像戈丁和希门尼斯这对中卫搭档更是新科欧联杯冠军马竞的主力，球场上的默契程度远超其他国家队的中卫组合，堪称乌拉圭队后防线上的定海神针。

在俄罗斯，乌拉圭队的防守依旧表现极为出色，他们是小组赛唯一一支一球未丢的球队，两个1∶0战胜埃及队和沙特阿拉伯队，最后一场3∶0大胜东道主俄罗斯队。八分之一决赛，2∶1击败C罗领衔的葡萄牙队，球队整个赛事至今唯一的丢球就是被佩佩在这场比赛里接前场定位球头球破门。所以对于乌拉圭队来说，只要能够顶住法国队的进攻，那么他们就有机会杀进最后的四强。

当然，原本乌拉圭队的胜算会更大一些，毕竟防守好的球队往往可以在杯赛里走得更远，在淘汰赛一场定胜负的比赛里机会更好。但可惜的是，球队锋线大将卡瓦尼现在能否出战还是一个非常大的疑问。八分之一决赛正是靠着他的两个精彩进球，球队才力克葡萄牙队。但卡瓦尼在比赛中被撞伤，被迫提前下场，这让他很可能无法赶上这场和法国队的四分之一决赛。

虽然乌拉圭队官方给出的消息是卡瓦尼并非肌肉撕裂，而只是有水肿的现象，而且他本人这两天也已经跟队训练。但种种迹象表明，这位来自巴黎圣日耳曼的锋霸将无法出战。

这样一来，乌拉圭队前场两个最重要的反击型前锋只剩下了苏亚雷斯一人，球队攻击力将会受到巨大的影响。在这样的情况下，看来乌拉圭队会更加坚定地先做好防守，将他们剩下的优势发挥到最大。

当然，乌拉圭队也不会完全放弃进攻。在球队周三的训练中，就专门进行了射门练习，显然是为了提高反击时把握机会的能力。

法国：这次很认真，特地来踩场

法国队这边，上一轮淘汰梅西率领的阿根廷队，小将姆巴佩的表现又是惊艳全场，他们受追捧的人气甚至已经超过了另一支夺冠热门球队巴西队。

不过面对顽强的乌拉圭人，法国队这次也不敢有任何松懈。本届世界杯的前四场比赛，法国队都放弃了提前一天适应场地的机会，每次的赛前官方训练都只安排在自己的训练基地，上午训练结束后，再启程赶往赛地。

如今到了四分之一决赛，法国队第一次将赛前训练安排成了踩场训练，当地时间周四他们早早就出发前往比赛城市下诺夫哥罗德。其实，法国队位于莫斯科郊外的训练基地，离下诺夫哥罗德也并不远，看来这次主帅德尚和他的球员们是动真格了。

和乌拉圭队一样，这两天的训练里，法国队也在苦练射门。他们知道面对防守顽强的乌拉圭队，把优势转化为进球、转化为胜利，才是比赛的关键所在。作为对付密集防守的重要武器，高中锋吉鲁将继续首发，两翼是灵动的边锋格里兹曼和姆巴佩。中场法国队不得不做出调整，因为马图伊迪累积两张黄牌停赛，除了博格巴和坎特继续首发外，另一个名额很可能是来自拜仁慕尼黑的中场托利索。

值得一提的是，姆巴佩虽然在和阿根廷队的比赛中发挥出色，但是乌拉圭队的后防线和整体防守能力至少比阿根廷人高两三个档次，所以也许这场比赛的决定因素会是格里兹曼。因为他和乌拉圭队的中卫组合戈丁、希门尼斯在俱乐部是队友，更熟悉两人的防守特点。