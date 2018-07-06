7月7日02:00巴西VS比利时-“球星盛宴”

晨报特派记者 金 昊（喀山7月5日电）

如果可以，东道主肯定不希望让巴西和比利时这么早就相遇。世界第二打世界第三的比赛，怎么看也是决赛的提前上演。

但没辙，谁让贾努扎伊这孩子这么实在呢？小组赛最后一轮面对英格兰，比利时上半场连吃两张黄牌才得以让自己的公平竞赛积分落后于英格兰，结果贾努扎伊一脚把球队送进了上半区。进球后比利时主帅马丁内斯的一脸无奈也成了段子手们创作的灵感源泉。

相比马丁内斯，巴西主帅蒂特显然要开心很多。除了核心内马尔的状态开始回升，巴西全队也磨合得越来越好。从小组赛艰难2∶0战胜哥斯达黎加开始，巴西队在后面两场比赛里都是在掌控了比赛节奏的情况下2∶0轻取对手。但值得一提的是，首发前锋热苏斯始终跟全队不在一个节奏上，这对于即将开启强攻模式的巴西来说不是个好消息。

比利时：最重要的一场比赛

与日本一战，马丁内斯总算派出了他心目中比利时的最强阵。但就是这个选择，差点把他自己“带进沟里”。

伤愈复出的孔帕尼终于戴上队长袖标回到了首发，但除了高空球和定位球防守，孔帕尼在运动战和反击战中的防守漏洞百出。实际上，这个赛季在曼城，孔帕尼就没踢多少比赛，奥塔门迪、斯通斯和拉波尔特才是瓜迪奥拉的首选。除了伤病，比利时队长的状态也很不稳定，尤其是相比小组赛前两场首发的博亚塔来说。

如果说孔帕尼的表现是“低于预期”，那么左边翼卫卡拉斯科的表现就只能用“灾难”来形容。这位效力于大连一方的前马竞希望之星登场60分钟，除了拿球之后向后带一步之外，再也没有其他有效动作，比利时的左边路进攻也直接陷入瘫痪。而在查德利替换他登场后，比利时的进攻整体性和层次感立即显现，查德利更是打进了绝杀进球。

本场面对巴西，历来在国际大赛舞台上都没什么斩获的比利时人自然希望更进一步，队长孔帕尼表示：“（对阵巴西）会是我们这一代人最重要的一场比赛，巴西是世界杯上最好的球队之一，但这并不会改变我们的渴望和信心，我们有信念，我们无所畏惧。”

巴西：热苏斯or菲尔米诺

如果不算上一届世界杯，这应该是巴西近20年来中锋最弱的一代。热苏斯和菲尔米诺应该庆幸弗雷德和若给他们“保底”。

但即便如此，蒂特还是要给内马尔和威廉选一个锋线搭档。截止到目前，这个选择是热苏斯。但几场比赛下来，热苏斯是挺让蒂特失望的。巴西9号在场上永远都像一只“没头苍蝇”一样，既不能给内马尔的带球突破拉开空间，也很难在“长人林立”的对方禁区中抢得先机。更致命的是，在这两点上，他的替补菲尔米诺做得都比他好。综合了前几场的表现，不知道蒂特会不会在生死战里做出选择。

除了这个人选，巴西队无需再做其他人员调整，接替达尼洛出任首发的法格纳也逐渐适应了比赛节奏，马塞洛不出意外也会复出。只要巴西队能够保持前两场比赛的控制力，极不擅长“集体高位逼抢”的比利时很难控制比赛主导权。一旦比赛落入了巴西队最喜欢的节奏，胜利只是时间问题。

当然，米兰达和蒂亚戈·席尔瓦需要打起十二分精神，因为卢卡库是不需要和队友配合就能完成任务的人。