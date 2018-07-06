来，在大屏幕上找自己

晨报记者 金 昊

俄罗斯11个世界杯举办城市都在市中心附近设置FAN FEST （球迷公园）。这是球迷欢聚的乐园，可以购物、游戏、看表演，甚至享受美食。所以即便不是比赛日，也会有不少球迷来到FAN FEST。

球迷广场用于表演的大舞台从上午开始就会有专业的演员表演，当然，最能引起“骚动”的还是现场的互动环节——现场音乐响起后，舞台上的领舞演员开始跳，台下的观众跟着跳，现场的摇臂摄像机就开始不停地收取现场舞者的镜头，然后直接出现在舞台两侧由中国海信提供的大屏幕上。来自世界各地的美女和可爱的小朋友是导播最热衷抓取的画面，原因很简单：好看。他们当中的很多人都没有买到自己国家队的比赛门票，但这并不妨碍他们找个地方继续嗨，这也是足球的魅力。前两天一位韩国主播在球场外做节目时被俄罗斯美女送上香吻的镜头让许多人期待着自己也能有这样的体验。那就来球迷广场吧，说不定你的幸运就在这里，更说不定，你的幸运瞬间会被呈现在现场的海信电视大屏上，让更多的人和你一起分享这份快乐。

作为本届世界杯的赞助商，海信提供了球迷公园、比赛场地的所有大屏幕。实际上，在世界杯的公共电视转播信号中，但凡比赛中出现比分时，这家中国品牌的LOGO也会出现，直接传遍全世界。