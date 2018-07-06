第十四届中国国际动漫游戏博览会昨日开展-暴雨天“国漫时间走廊”漫步在“漫威客厅”看大片

晨报记者 曾索狄

“排队请从那边走！”“队尾在此！”早上10点不到，上海世博展览馆已经挤满了排长队的观众。昨天是第十四届中国国际动漫游戏博览会（以下简称CCG EXPO）向公众开放的首日，阴霾的天气和暴雨并没有打散动漫迷的热情，他们欢聚一堂，开启了今夏的二次元狂欢。

火 爆



暴雨挡不住观众热情

买手办、赢福利，无疑是动漫迷每年在CCG EXPO上的最爱，记者在逛展过程中注意到，许多经典手办模型限定品都得到了动漫爱好者的追捧。在万代的展台外，排队购买模型的长队从早上9点开展伊始，到下午2点左右几乎从未停止；在《阴阳师》的展区外，工作人员更时不时就要举起“暂停排队”的牌子，示意当前排队人数过多；而在首次参展的知名人偶品牌Hot Toys的展区内，《复仇者联盟3：无限战争》的主题迷你人偶更是吸睛无数。

值得一提的是，为吸引更多的观众，今年各大展区不断完善互动性。微博动漫在展区里设置了一个特殊的“无聊治愈中心”，宛如诊所般的搞怪设计，让粉丝可以通过一系列特殊的测试，找到自己的趣味属性。而在《肆式青春》的展区，石库门的特色设计，让一些陪伴孩子来看展的家长啧啧称奇，“做得很用心，很有情怀。”

当然，今年CCG EXPO 里的一些新展区也可圈可点。特设的中国文化艺术政 府 奖第三届动漫奖专题展区内，展示了《大鱼海棠》《西游记之大圣归来》《黑猫警长之翡翠之星》等出色国漫作品。读高中的陈同学告诉记者，她很早就是《西游记之大圣归来》的“自来水”，“当时电影上映时就很喜欢，没想到在CCG还能看到，希望能早点出续作。”

惊 喜



国漫吸引95后00后

从1926年中国第一部有影响力的动画片《大闹画室》，到1960年中国第一部水墨动画《小蝌蚪找妈妈》，再到1987年的《葫芦兄弟》、2002年的《我为歌狂》以及2017年的《全职高手》和2018年的《斗罗大陆》等新作，腾讯视频展区特设的国漫时间走廊吸引了许多观众拍照留念。

“时间走廊”的设计，在于致敬国漫发展至今的代代传承，而记者在现场注意到，这份“传承”也在影响着95后乃至于00后，很多观众一边排队一边讨论《快把我哥带走》等最新的“漫影联动”的作品。在另一个互动展台，一些动漫迷认真地在白板上画出了自己心仪的动漫人物，国漫《全职高手》的主角“叶修”的“乖巧表情”在其中格外抢眼。

而在昨天下午腾讯视频与企鹅影视主办的《传承好时光，定义新国漫》的主题论坛上，腾讯视频动漫运营中心主编徐慧宇介绍，目前国漫的受众基数已远远超过日漫和美漫。去年至今，腾讯视频播出的国漫《全职高手》《快把我哥带走》《斗罗大陆》《非人哉》等27部超级IP均获得超过一亿的播放量。而动画《斗罗大陆》《魔道祖师》总监制余媛媛说，国漫的创作一直带有积极向上的正能量，“不要为了所谓的流量，用博眼球的方法做选题，这是对年轻观众审美的曲解，他们喜欢的是有梦想，很燃很美好的东西。”

意 外

漫威推介“中国英雄”

不仅国漫越来越得到年轻人的认可，海外的动漫创作者也越来越在意与中国观众的交流。今年CCG EXPO上，漫威元素格外抢眼，漫威展区更被布置得宛如“粉丝之家”：展区左侧是可以坐着观看漫威系列大电影的舒服“客厅”，右侧是能模仿蜘蛛侠攀爬墙壁的反光镜合影区，展区中央展示着“灭霸”手套等热门手办，角落里更出现了舒服的“漫画阅读角”。在展区外，主办方还设置了带有世界杯元素的“蚁人”合影墙，合影的粉丝时而力气百倍“撑起”足球场里巨型广告牌，时而“缩小”如“蚁人”被足球追着跑。

最让粉丝惊喜的是，漫威漫画总编司马博（C·B·Cebulski）一大早就出现在了展区，还时不时和粉丝互动。现场的工作人员告诉记者，这样的场面在国外几乎是不可能发生的，“粉丝随时可以和他对话，或许你可以试着让他剧透，看看他会说些什么。”

当然，司马博此行除了与粉丝交流，还不忘推介漫威世界里未来可能出现的中国元素。现场，漫威与网易动漫合作的两部新作《三皇斗战士》和《气旋》的展示板让不少粉丝驻足围观。据透露，正是在去年的CCG EXPO期间，漫威宣布开发两位中国超级英雄“林烈”和“气旋”，今年他们就首次出现在了漫威的展台上。而在昨天下午的互动环节，司马博也和这两部作品的创作者一起与粉丝交流，“我们要做的，不是包装出中国外壳的漫威英雄，而是把中国超级英雄带进漫威世界。”