超大老社区更新 人性化的更新

社区作为城市文明建设的一个重要组成部分，人口老龄化、社区出入口整体开放、道路拥挤人车混流等问题在老社区屡见不鲜。包括传统社区供人们使用的旧有功能、基础设施等开始渐渐地变得跟不上现在生活的节奏，如何对传统社区进行更新成为一大难题。

近日，金地公司将目光移向格林金地世界——“后2000年”超大型老社区之一，旨在从各个角度、各个纬度，深层次地了解社区人民的需求，汇集各方力量，切实解决老社区存在的问题，实现社区更新。

“解决社区微更新的核心不在于单纯的物理空间，还有居民精神层面的需求，即如何在不破坏原住生态、文化、情感连接的基础上，提取合适的更新点位与更新方式，让人从原有房子的生活半径外延到社区和社区层面人与人的交流，从而为居民提供最好的房子。”金地集团副总裁、华东区域地产公司董事长、总经理阳侃这样阐述金地的社区微更新理念。

此次金地格林世界微更新通过桥洞改造、交通动线改造、广场舞更新等设计为社区市民搭建一个“更安心、更安全、更自主”的“家”，吸引他们从家里面走到外面去，把家的建筑面积与社区空间延伸，并从安全度、美观度、舒适度、邻里亲密度等方面进行设计思考，让小区的人通过这个平台，愿意把爱分享和共享出去。

（胡韵琪）