6月楼市供应创年内新低

晨报记者 刘 因

红五月，上海楼市成色不足，步入6月，成交并没有延续前期成交节奏，反而出现大幅缩水。据上海中原地产数据显示，当期上海新建商品住宅成交面积43.7万平方米，环比减少20.4%。

消耗库存 均价高位震荡

虽然红五月成色欠佳，但随着供应增加加之半年考压力，市场对6月还是有一定期待的。但是市场并没有交出满意答卷，6月首周高开后，连续两周成交量出现调整，并且都低于10万平方米以内。最后一周虽然有翘尾因素推动，但高度有限，只有11万平方米。而成交产品上多以消耗库存为主，以中高端产品为主。据上海中原地产数据显示，成交前十榜单中，有8个楼盘是均价3万元/平方米以上的改善产品，并且排名都很靠前。相反3万/平方米以内的刚需只有2个，排名处于第八和第九。因为产品结构变动不大，因此均价处于高位震荡，50874元/平方米，环比小幅下跌0.9%。

供应再降 尽显淡季压力

上海中原市场分析师卢文曦认为，5月供应，骤减预示6月将面临同样压力。当期仅2个项目入市，总面积只有2.3万平方米，环比减少93.2%。是今年的最低点，也一反常态。从入市产品来看，一个是低价刚需房，另一个是改善产品。但是单个项目放盘量偏于近期平均水平，即便供应最大的项目金山区的“美溪里”，为2.2万平方米，公寓产品报价2万元/平方米。

6月以往是政策平淡期，但今年市场不平淡，住建部联合其他部委出台调控文件，要求北京、上海等30个城市先行开展治理房地产市场乱象专项行动。这对市场是一种压力，考虑到近期市场供应不畅，加上7月又是传统淡季，市场成交或继续低位盘整。