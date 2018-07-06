响应消费需求转变-寿险公司“多倍保障”新品齐出

师诗靓

本周日将迎来全国第六个“7.8全国保险公众宣传日”，今年的主题是“守护美好，从一份保障开始”，而从最新的市场情况看，反应迅速的中外资寿险公司，如新华人寿、长生人寿、中德安联等新品均体现出回归保障的特点，并且呈现出保障病种多、赔付次数高、保障期限长等新特点。

投保观念大不同

一位在静安某资管公司工作的“80后”张小姐告诉笔者，她最近在反复权衡后选购了一款消费型重疾险，每年保费三四千，其提供的保障内容除了常规的高保额外，还包括了日本精密体检、罹患重疾后赴日治疗等一系列高端服务。她表示，比起每年4%左右的返还，她更在意消费型产品提供的相对更优质的服务，而这似乎也成为了如今市民选购保险的主流态度。

笔者注意到，过去保险经纪人往往通过“高返还”为噱头招揽客户。不过近年来，随着人们对于货币的时间价值有了更深入的认知，返还型保险的吸引力已不如从前，更注重产品体验的消费型保险获得了更多认可。

消费型产品最大的优势在于花比较少的钱，获得很高的杠杆。此外，短期的消费型产品更为灵活，便于在日后家庭保障需求或家庭保费预算发生变化时，做出保险组合的调整。

近年来，国家大力鼓励商业健康险发展，密集发布多项利好政策，完善顶层设计，商业健康险迎来难得发展机遇。监管强调保险业应回归本原、突出主业、做精专业，积极发挥长期稳健的风险管理和保障功能。随着经济发展和生活水平的提高，市场对于健康保障的需求也更加强烈。但是，长期以来，健康险产品同质化程度较高，创新性不足，制约着商业健康险的发展。

保险服务涵盖海外医疗

6月30日，长生人寿在其第二届客户服务节系列活动之“日本专家话健康”上海站上，邀请了其日方股东——日本生命医院佐藤名誉院长介绍日本在肿瘤防治领域的经验和技术。日本肿瘤治疗是日本国内自主研发的预防治疗研究体系，日本在肿瘤诊断、治疗方面，尤其是早期恶性肿瘤的发现，领跑于世界各国，并保持着发现恶性肿瘤的世界记录——发现毫米级别以下的早初期恶性肿瘤，这对患病人群及早采取治疗手段非常有效，因日本恶性肿瘤治疗拥有治愈率高、副作用小、复发率小三大特点，因此有一定经济条件的国人越来越多地选择赴日医疗。

长生人寿敏锐地捕捉到这一保险市场需求及趋势，在积极探索推行“全生命周期拼图”产品体系下，于2016年研发出国内首款赴日国际医疗产品“彩虹桥”，从解决简单的无钱治病上升到治病救人层面，从简单经济补偿升级为全流程关怀和生命质量呵护。

该产品可以提前给付，所有医疗费用由保险公司先行垫付，无免赔、保障内100%赔付，全程管家式服务，基本涵盖了日本国内顶尖的医疗机构，提供赴日医疗中包括吃、住、行、陪、治等全流程医疗服务。

据悉，为了给广大中国保险消费者提供更丰富的产品增值服务，“彩虹桥”产品计划在今年推出2.0升级版本，扩大癌症治疗到其他重疾治疗、保健、体检、养老和旅游等服务项目植入产品平台，进一步扩展产品内涵，同时匹配富有竞争力的产品费率。

重疾险实现“多倍保障”

值得注意的是，新华人寿也将于近日对外发售“多倍保障重大疾病保险”系列产品。

据悉，本次新华保险与国际再保险巨头合作，引入国际先进的重疾产品设计理念，推出“保障病种多、赔付次数高、保障期限长”的“多倍保障”产品, 并陆续在广东、深圳、北京等机构进行试点销售。截至2018年5月末，该产品已累计销售超过49万件，规模保费超过25亿元； 累计赔付金额超过9500万元；在理赔案例中，恶性肿瘤原因占比达到61%，单笔最高赔付120万元。

新华保险副总裁兼总精算师龚兴峰介绍，该产品最高可以有七重赔付，在给付次数方面，多倍保障产品以为客户提供持续、全面的疾病保障为产品的核心理念，被保险人罹患重疾便获得赔付，若再次罹患第一次重疾所在组别之外的重大疾病，还可再次得到赔付，五组疾病累计最高可获得七次的重疾赔付。

而在消费者关心的保障范围上，多倍保障的保障病种数量多达120种，在70种重大疾病赔付保障的基础上，还提供如极早期恶性肿瘤、轻度脑中风、中度类风湿性关节炎等50 种常见轻症的赔付保障，而青少版与成年版在保障的疾病范围上略有差异，将川崎病、严重癫痫、脊髓灰质炎、严重胃肠炎、严重哮喘等多种青少年期间高发的疾病纳入保障范围。