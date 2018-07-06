晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市仍延续震荡筑底格局。其中，上证综指开盘后冲高回落，一度翻绿，之后回到平盘线附近横盘蓄势。盘中家电、食品饮料、金融等行业板块表现强势，午后，沪市又一次习惯性下滑，深成指走势更弱，收盘下跌1.92%，收报8862.18点，失守9000点大关。两市合计成交仅有3155亿元。

农村电子商务崛起

农村电子商务的快速崛起促进了“互联网+农业”新模式、新业态的蓬勃发展。农村电子商务将供应链深入下沉到农村，既解决了农村“最后一公里”的难题，推动了农民生产需要的资料和工具以及生活用品直接进入田间地头、家庭农产和合作社；同时，也解决了“买难，卖难”的难题，让更多、更优质的农产品走出农村，走进千家万户，打通了“从农田到餐桌”的农产品供给链。除此以外，还带动休闲农业、乡村旅游、现代食品产业等新业态，创造非农就业岗位，为农民增收拓宽渠道。截至2017年底，电子商务进农村综合示范已累计支持了756个县，农村网络零售额达到1.25万亿元，农产品电商正迈向3000亿元大关，带动就业人数超过2800万人。

动力电池深刻变革

作为新能源汽车的“心脏”，动力电池产业链正面临深刻变革。从目前情况看，行业头部效应凸显，装机量前五名的动力电池企业的市场份额从2017年的61%提升至71%。随着技术的进步，三元电池成本逐步降低，安全性逐步提高，将对磷酸铁锂电池形成冲击。业内人士指出，磷酸铁锂电池在能量密度方面存在短板，但具有成本优势，且安全性更高。随着补贴的退出，其价格优势将显现。

市场在积蓄向上力量

短期内，A股仍存在一定的不确定性，修复行情难以一蹴而就，但杀跌过猛，对市场空头力量消耗也是严重的，而从中长期看，业绩与估值的匹配度、流动性的改善以及安全边际的变化，都预示着A股已进入底部区域，特别是，最近货币政策有望实质性由紧偏松，一是央行决定适当扩大中期借贷便利（MLF）担保品范围，再考虑到货币乘数效应，央行未来实际向市场投放MLF 的规模变大，有助于进一步稳定市场对流动性的预期和担忧。二是央行决定自7月5日起实施定向降准，预计年内还有2-3次降准，降准的继续执行，将有效对冲因外汇储备占款下降而引起的流动性收缩，并在一定程度上缓解企业融资压力。三是央行货币政策委员会二季度例会释放出“保持流动性合理充裕”、“把握好结构性去杠杆的力度和节奏”等利好信息，这些都将缓解市场对于资金面的悲观预期，政策底基本已经明确。也许大家正在等待本周末最后一只外部因素的“靴子”落地，总之市场在下跌中正在积蓄向上能量，留给空头最后一砸的时间不多了。