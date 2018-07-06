风 雨

今年上半年已经过去，二级市场可谓千疮百孔，不过IPO市场却在短短的半年时间里，发生了一系列变化：IPO过会率猛降四成、新增申报企业数量猛降45.66%、半年撤单数量超去年全年、企业赴港IPO热度猛升、中国香港和内地支持新经济企业上市力度加大。

“查询A股IPO市场2015年-2017年上半年过会率，2017年1-6月共275家IPO企业接受了发审委的审核，其中224家企业成功过会，过会率达81.45%；2016年1-6月共115家IPO 企业接受了发审委的审核，其中105家企业成功过会，过会率达91.3%；2015年1-6月共221家 IPO 企业接受了发审委的审核，其中199家企业成功过会，过会率达90.05%。由此可知，2018年上半年 A 股市场IPO 企业的过会率创下历史最低，比近年上半年过会率最低的2017年下降逾三成，比近年上半年过会率最高的2016年下降逾四成。进口控制后，希望退市的出口才能快速成型。”高智说。IPO企业过会难，表明证监会IPO 审核更严格，是把资本市场准入关、防止“病从口入”落实到了实际行动中，为A股资本市场生态优化奠定了坚实基础。

“我注意到的是 ‘半年撤单数量超去年全年’ 这个消息，为什么会发生这种情况，要知道过去企业可是非常热衷于上市的，现在居然主动撤单了，这仅仅是监管趋严后必然选择吗？”娇娇问。任何事情都是无利不起早，既然企业主动放弃申请，肯定是反复权衡过的，一定是觉得现在申请胜算不大，所以才主动撤单的。

“是的，如果看不到自己的不足，企业强行申请，一旦IPO 被否，那么这家企业3年之内不能借壳上市，但如果是企业主动撤回IPO申请，先行尝试借壳，那就多了一种上市路径。”高智说。沪深两市仅2016、2017年分别就有57家和50家上市公司遭证监会立案调查，如果不从源头上把关，宽松过度，那A股劣币驱逐良币的情况就无法消除。所以，对主动撤单希望从二级市场“曲线救国”，或者“暗度陈仓”的企业依然不能放松警惕。

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