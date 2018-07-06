新天地区域淮海中路地块136亿出让-瑞安房地产、太平洋保险、永业集团联合竞得，溢价率0.2%

晨报记者 林劲榆

昨天，申城土地市场迎来了下半年第一幅经营性用地的出让，最终黄浦区淮海中路街道123、124、132街坊地块，以136.1亿元的价格为瑞安房地产、太平洋保险、永业集团联合竞得，溢价率0.2%。

该幅核心地段商业用地的出让完成也将拼上黄浦区、淮海路商业重要的一块拼图。

世界级商务区浮出水面

数据显示，该地块折合楼板价约44963元/平方米，总价仅略低于浦东新区北蔡Z000501单元地块（137.7亿元），为今年以来申城总价第二高的经营性用地。

黄浦区淮海中路街道123、124、132街坊地块，位于申城核心商圈——新天地板块，是上海近年来位置最为优越的出让地块之一，周边拥有1、8、10、13号线四条轨道交通线路。根据规划，该地块123、124街坊性质为商办，132街坊性质为办公楼。其中，124街坊部分的限高为250米，未来或将建成为超高层建筑。

在黄浦区的“十三五”规划中，对淮海中路-新天地区域，要求“以国际化、高端化为方向，加快推进123-124街坊、130街坊、龙凤地块、尚贤坊等一批重点商业商务项目建设，推动淮海中路商业街和新天地国际高端商务区的联动融合发展，打造时尚高雅的世界级商业街区和国际高端商务区。”从中也可见出让的该地块，在区域规划中的重要性，地块招商和业态的要求，也符合世界级商业街区和国际高端商务区的定位。

险资获将缓解房企压力

在目前国内房地产行业资金普遍紧张的情况下，保险公司参与，将使房地产项目资金的投入更加有保障，而参与上海核心地块的开发，也是险资获得良好回报的途径。

根据出让文件，淮海中路街道地块的自持要求十分严格，地上、地下商业部分均须按出让年限全部自持，办公部分则要求全部自持不少于20年，自持物业须统一运营管理。

有关分析人士表示，淮海中路街道地块，由于其涉及资金巨大，且处于上海黄金地段，有着较高的招商、运营要求，因此多家企业联合竞拍，能起到明显的优势互补作用。联合竞得的企业中，瑞安已在新天地板块深耕多年，永业集团作为原卢湾区的区属企业； 太平洋保险的参与，给项目开发的资金提供了保障，险资的投资普遍具有长期、稳定的特点，十分适合这类核心商圈的自持型商办项目。