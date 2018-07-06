不想进养老院，美老太枪杀儿子-称对儿子对待她的方式已经受够了

晨报记者 徐惠芬 综合报道

在得知儿子要把自己送进养老院的计划后，92岁的美国老太安娜·布莱辛将枪口瞄准了72岁的儿子。据美国媒体5日报道，这起让人震惊的枪杀案发生在7月2日，目前，这位亚利桑那州的老太太被控一级谋杀等三项罪名。

根据美国亚利桑那州马里科帕县警局发布的新闻公告，枪杀案发生在7月2日。当天上午，92岁的安娜·布莱辛来到儿子汤姆和其女朋友的卧室，质问汤姆，是不是要把自己送到护理院。

安娜告诉两人，对于他们对待她的方式，她已经受够了。

在进入儿子卧室前，安娜在自己的睡袍下藏了两把手枪。这两把枪均购于上世纪70年代，一把是自己买的，一把是其丈夫买的。

她事后告诉警察，自己掏出了其中一把手枪，朝儿子开了数枪，打死了自己的儿子。

据警方介绍，在开枪打中汤姆后，安娜还检查了儿子的脉搏，确定他已经死了。

这名老太太还把枪对准了儿子57岁的女朋友，不过在一阵抢夺之后，儿子的女朋友把枪从老太太手里夺了下来，扔到角落。

然后，老太太又掏出第二把枪，不过，也被这名女子夺了过来。

随后，汤姆的女朋友马上报警。

当警方到达案发现场时，发现汤姆倒在主卧地板上，脖子和下巴的地方均有枪伤，已经死亡。

而老太太那时已经回到自己的卧室，就坐在卧室的躺椅上。当警方逮捕她时，她一直喃喃自语：“你要夺走我的生活，我就要你的命。”

安娜对警方称，自己之所以杀了儿子，是因为他要把她送到养老院。

据美国媒体报道，过去一周，她和儿子一直在为此事争吵。安娜还对警方说，在案发前的几个晚上，自己一直反复想着儿子告诉她，要把她送到养老院这件事。

4个月前，安娜刚搬到儿子的住处，但前不久，儿子谈到了让她去养老院的打算，因为她“变得很难一起生活。”

她还说，回到自己的卧室后，她原本打算自杀，但两把手枪都被儿子的女朋友夺走了。当警方问她，该拿她怎么办时，她的回答是，该让她“睡过去”。

7月3日，安娜坐着轮椅出庭，她被控一级谋杀、严重伤害罪以及绑架罪这三项罪名。