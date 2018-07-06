默克尔：欧美应避免陷入“真贸易战”-称美方如果对贸易现状有所不满，应当与各方贸易伙伴探讨，寻找一种多边解决方案

赵曼君（新华社专特稿）

德国总理安格拉·默克尔4日说，如果美国对欧洲汽车加征关税，恐触发欧美之间一场“真正的贸易战”，德国会“尽一切努力”阻止事态升级。

默克尔当天在德国联邦议院、即议会下院说，自美国总统唐纳德·特朗普对欧洲钢铝产品征收所谓惩罚性关税以来，美国和欧洲实际已被这场“贸易冲突”困住。

“但我们现在谈的另一个问题比钢铝关税严重得多，”她说，“事情发展得越来越像一场贸易冲突——我不想用其他更重的措辞。值得尽一切努力，平息现有冲突，避免触发一场真正的贸易战。”

特朗普1日再次威胁，拟对欧洲进口汽车及零部件征收20%或更高关税。欧洲联盟委员会本周早些时候说，欧盟能够对美方总额将近3000亿美元的出口货物和服务征收报复性关税。

默克尔斥责特朗普“歪曲”双边贸易的真实情况：“如果算上双方的服务贸易，包括数字技术服务，你将手握一份截然不同的计算结果，美国反而成为贸易顺差一方。”

默克尔说，美国“只算货物贸易，不算服务贸易，简直过时”。她先前支持欧盟对亚马逊、脸书或谷歌等美国技术企业征收“数字税”，遏止它们在欧盟国家境内的避税行为。

美国有线电视新闻网报道，欧盟与美国双边货物和服务贸易总额超过1万亿欧元，选择对汽车行业加征关税，恐大幅增加双方贸易风险。

默克尔说，美方如果对贸易现状有所不满，应当与各方贸易伙伴探讨，寻找一种多边解决方案，而不是诉诸关税手段。

法新社报道，欧盟委员会主席让—克洛德·容克定于7月底出访美国，双方将商讨化解冲突的对策。

默克尔发出警告同一天，美国驻德大使理查德·格雷内尔在位于首都柏林的美国大使馆面见戴姆勒、大众、宝马汽车公司的总裁，就缓解贸易冲突提出美方“条件”。

德国《商报》报道，格雷内尔告诉三名德国车企总裁，特朗普考虑暂缓对欧盟汽车加征关税，条件是欧盟取消对美汽车关税。

德国多个商业团体告诉美国有线电视新闻网，德国车企在美国开设300家工厂，雇用将近12万人。