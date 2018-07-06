未诚信报备且存在消防违法行为-徐汇区曝光34家消防违法单位

晨报记者 倪 冬 通讯员 唐 郁

为强化单位消防安全主体责任，提升消防工作的精准监管、规范执法和共建共治水平，从2017年10月开始，徐汇区在消防重点监管领域试行“自查清单报备、双随机一公开、违规失信联惩”等三项制度。在2018年上半年，全区523家消防重点单位中，有488家按期报备《消防安全自查清单》，有34家单位存在一次或多次未报、迟报情况。

近期，徐汇消防支队对前期在“双随机、一公开”执法过程中被行政处罚过的单位进行复查，位于徐汇区凌云街道的凌云养老院，在4月份的时候因为未按时报备，被徐汇消防支队列入必查名单。在监督抽查过程中，消防支队检查人员发现，该重点单位存在“会议室、洗衣房、仓库未设置喷淋，存在消防设施设置不符合标准的违法行为, 二楼搭建的临时建筑作为洗衣房和仓库，不符合消防安全要求”等问题，而在复查的时候，该单位已经将存在的消防违法行为整改完毕，并较好的落实消防安全主体责任。

半年来，徐汇区消防支队按照“未按要求报备单位必查”的原则，对34家未按要求报备单位进行实地检查。同时，利用徐汇区事中事后综合监管平台，从468家已报备单位中随机抽取227家，从14名消防监督执法人员中随机确定对口检查标的，并将“双随机”结果通过微信、电子邮箱等载体向社会公开。通过实地检查，共发现火灾隐患900余处。

针对上海荟庭酒店管理有限公司等34家未按要求报备、且存在消防违法行为的单位，按照“必罚、重罚”的原则，共立案受理34件。徐汇区消防委办公室将未按要求报备单位、消防立案处罚单位“两份清单”向全社会通报，录入徐汇区事中事后综合监管平台，并自动导入“国家企业信用信息公示系统”。针对这34家未按要求报备的单位，徐汇区消防委已将有关情况抄告相关职能部门，商重点关注、联合惩戒。

徐汇区未诚信报备且存在消防违法行为单位名单

1上海荟庭酒店管理有限公司

2上海铂铼特酒店有限公司3上海世舟龙舟互联网上网服务有限公司

4上海恒地仓物业管理有限公司

5南京七天快捷酒店管理有限公司上海徐汇店

6上海龙群实业有限公司悦家酒店

7上海新南华田林大酒店有限公司

8上海天乙茶艺市场经营管理有限公司

9上海中城联盟投资管理股份有限公司

10亚朵（上海）酒店管理有限公司文定路分公司

11上海金桂文化用品市场经营管理有限公司

12上海顺迪娱乐有限公司

13上海郝庭酒店管理有限公司14云海大厦(上海新申汇物业管理有限公司)

15申银万国大厦

16上海徐汇区梅陇敬老院

17黄金世界商厦（上海黄金世界商厦有限公司）

18上海好家酒店管理有限公司

19七天四季酒店（广州）有限公司上海桂林分公司

20上海长宁唐宫海鲜舫有限公司徐汇分公司

21上海尚秀商务有限公司

22上海轻设工程科技有限公司

23上海高安物业管理有限公司

24浙江宏润控股有限公司上海分公司

25上海品智健康管理有限公司

26电信科学技术第一研究所有限公司

27凌云养老院

28上海明华物业管理有限公司

29上海漕丞酒店管理有限公司

30上海鼎灵顺风餐饮有限公司

31上海爱生特商用物业管理有限公司

32上海玄迈养老服务有限公司

33日月星养老院

34上海建炫互联网上网服务有限公司