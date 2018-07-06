上海食安工作探索实施“互联网＋监督”新模式-订餐平台已对接监管信息 食客评论可促进违法查处

见习记者 荀澄敏

昨天，上海市政协开展了“食品安全监管工作情况”平时视察，政协委员们实地考察“饿了么”网络订餐公司、百联中环购物广场，随后召开了座谈会，聚焦网络食品安全问题。

据透露，为进一步加强网络餐饮服务日常监管，全市正积极探索实施“互联网＋监督”新模式。

定期检查送餐人员健康证

“当我打开外卖送餐App的时候，随意查找了十几家外卖店，仔细查看每一家店上传的信息，就发现有些店的食品生产经营证过期了、有些店实际地址与食品生产经营证上的地址不符合……”市政协委员、上海广播电视台融媒体中心主持人臧熹认为，“这可能是第三方运营平台监管力度不够所造成的。”

为进一步加强网络餐饮服务日常监管，全市正积极探索实施“互联网＋监督”新模式，加强政企网络监管平台数据共享。目前主要网络订餐平台，均已实现与餐饮单位许可和监管信息数据库的对接。“比如，普陀区会把无证经营商家的数据给网络订餐平台公司，这样就能提高对入网餐饮单位资质审查的精准性和有效性。”普陀区市场监管局局长赵文中表示：“我们还要求定期消毒配送盒子、监测配送盒内的温度，并对送餐人员的健康证进行定期抽查。”

“骑手”举报无证餐饮有奖

“饿了么”网络订餐公司实行食品安全封签制度，也就是说，如果客户在收到订餐食品时，发现食品安全封签受到外力被打开时，消费者可以拒收订餐。然而，市政协委员、冠生园（集团）有限公司综合办公室经理周轶敏说：“我是“饿了么”订餐App的忠实用户，但在日常使用订餐服务的过程中，却很少能够看到食品安全封签。”

面对这一情况，市食药监局将进一步监控网络餐饮服务负面信息，实现精准监管，还将指导饿了么、美团点评等网络平台开发手机应用App，根据食品安全负面评论、关键词主动搜索，分析消费者网上评论数据，并推送给监管部门，由监管部门按照风险等级开展分类监管并查处违法行为，同时责成平台对违法餐饮单位采取调整搜索排名、停止提供服务等措施。

此外，为了能第一时间发现食品安全隐患，市食药监局还将推动外卖骑手对配送过程中发现的无证餐饮单位进行举报、并给予奖励，并通过骑手送餐GPS定位自动比对实际取餐地址与入网登记地址，对不一致的情况及时发出预警。

外卖餐盒等将用环保材料

在上海，“饿了么”网络订餐平台每天能够收到150万个订单，对于这150万个订单所产生的塑料袋、餐盒等环保问题，市政协常委、上海社科院思想文化研究中心研究员马驰非常关注：“在日本，可降解塑料的价格是普通塑料袋的4倍，但高出3倍价格都是由政府补贴；在韩国，如果消费者选择无须商户提供塑料袋，那么当场就可以获一定金钱的返还。”

目前，像“饿了么”这样的网络订餐公司也在不断升级送餐所使用的材料，比如使用纸袋、纸碗来替代非降解塑料袋、塑料碗等。马驰认为，升级换代环保餐盒、可降解塑料袋是整个社会发展的大势所趋，但高成本的环保材料不应该仅仅让企业买单，而是可以通过一些政策制定，由多方共同承担。