世界杯期间，本市已查处酒驾387起-交警部门将持续开展打击酒驾醉驾专项行动，严查“隔夜酒”、“最后1公里酒驾”

晨报记者 吴艺璇

来自上海市交警总队的数据显示，俄罗斯世界杯开赛以来，已累计查处酒驾违法行为387起，其中，酒后驾驶281起，醉酒驾驶106起。在执法过程中，“隔夜酒”和“最后1公里酒驾”情况最为突出。

记者从上海警方获悉，世界杯期间，交警部门将持续开展打击酒驾、醉驾专项行动，除了在深夜固定值守查处酒驾外，也会在白天加强巡逻排查。

虹口

加强日间查处力度

据虹口警方介绍，近期不仅酒驾高发，个别车主因熬夜看球还出现了疲劳驾驶的情况。7月2日15时20分许，虹口交警支队民警在大连路近飞虹路巡逻时，发现一辆号牌为“苏B2JA××”的黑色小轿车在路中间停滞不前，民警上前检查，发现驾驶人在车内酣睡。原来，在等红灯的间隙，司机张某竟然睡着了。

经询问，张某凌晨熬夜看世界杯，一大早出门办事，下午开车上路后感觉疲惫，等红灯时在车内睡着了。张某还承认，在观看足球赛期间有饮酒，民警立即对其进行酒精测试，排除其酒驾嫌疑后，对其疲劳驾驶的行为予以200元处罚。

为了确保辖区交通秩序及行车安全，虹口交警近期除了在深夜固定值守查处酒驾外，还加强了日间的酒驾查处力度，主要针对部分驾驶员熬夜看球喝酒导致的第二天宿醉未醒就开车上路的行为进行集中整治。同时对于驾驶员熬夜看球可能出现的疲劳驾驶情况加强路面巡查，一旦发现驾驶员有疲劳驾驶的现象，立即予以制止，并对其作出相应的处罚。

奉贤

赛后1小时加强整治

7月1日凌晨，看完法国队与阿根廷队的一场激战后，球迷张某请一帮朋友在育秀路通阳路附近吃夜宵，准备喝点小酒后回朋友家继续看第二场球赛。

吃完夜宵后，张某驾车行驶至江海路时，看见前方江海路育秀路路口有交警设卡盘查，便停滞不前。“我们看到那辆车在前方30米处停了下来，就开始怀疑了。”现场执勤民警介绍，上前查看后，车上一共有3人，车内酒气较重。经呼气式酒精含量测试结果显示，驾驶员张某的酒精含量为68毫克/100毫升，涉嫌酒驾。最终，张某被警方扣12分，驾驶证暂扣6个月，并处1500元罚款。

奉贤交警表示，世界杯进入第二轮淘汰赛，将加大力度组织整治行动，在重要时间节点，如球赛结束后的1个小时之内，开展集中设卡整治。此外，还将加大对“隔夜酒”司机的查处。

闵行

严查严管逢车必查

6月30日至7月4日，闵行警方在短短5天内，设置48个岗位开展整治行动，共查处12起酒驾，醉驾6起。

闵行警方表示，很多人以为女司机可以在酒驾集中整治中“侥幸逃脱”，而近期，一名饮酒后驾车的女司机就被警方逮了个正着。

当晚11时许，合川路吴中路南侧约100米处，一辆驾驶蓝色跑车的女驾驶员被交警拦下。起初，该驾驶员以没带驾驶证、不接受呼气式酒精测试为由拒绝配合执法，民警表示可以带回支队抽血进行测试。眼看逃不过，驾驶员只好配合接受酒精测试，最终呼气式酒精测试结果显示为167毫克/100毫升，涉嫌酒驾。

闵行交警表示，将继续确保严查严管态势，延长整治时间，盯住重点比赛场次和凌晨等重点时段，在酒吧、大排档等球迷聚集场所周边道路等重点路段，逢车必查，加强设卡检查力度。

[新闻延伸]

“隔夜酒”、“最后1公里酒驾”频现

交警部门在执法过程中发现，“隔夜酒”和“最后1公里酒驾”的情况最为突出。

据了解，许多“最后1公里酒驾”司机都知道酒驾的危害性，但心存侥幸，认为回家距离近就不会被查。警方介绍，“最后1公里酒驾”一般分为两种，一是在家附近饮酒认为距离近，冒险酒驾；二是车主叫了代驾后，让代驾提前离开，自己开进小区或行驶最后一小段路。然而，交警部门不仅严查“最后1公里酒驾”，在酒后等待代驾的过程中如果进行挪车，同样也会被查处。

记者从上海警方获悉，交警部门将持续开展世界杯赛事期间打击酒驾、醉驾专项行动。此次整治力量有针对性地向重点区域、重点时段倾斜，围绕辖区内餐饮、娱乐场所及周边道路，涉酒涉毒事故易发、多发点段，城郊结合部道路，乡间道路及农村喜庆民俗活动等场所周边道路，高架道路下匝道、下立交、跨线桥等重点区域、道路，分别设置整治点。

整治行动中，警方采取设卡整治和“实兵+视频”巡查相结合的形式，紧盯辖区重点整治区域，科学设置整治卡点，同时开展不间断、巡回式流动执法，策应互补固定整治岗位，切实提升查缉整治的针对性和实效性。