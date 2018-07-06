申城打造“人文行走”学习链和学习圈-将推出红色文化、海派文化、江南文化等线路

记者 朱晓芳

晨报讯 申城“人文行走”工作今年将从3个区扩展至11个区，到2019年，全市16个区将全面开展市民“人文行走”工作，陆续推出“红色文化、海派文化、江南文化”等重点人文修身行走线路，并在全市打造一批“人文行走”学习圈，构建一批“人文行走”的学习链。

在全市多个“人文行走”学习点，将发放行走手册、行走地图，设置二维码。在这里，市民点开公众微信号就能做到“七个一”：找一找、扫一扫、看一看、听一听、学一学、想一想、做一做。此举也是打响“上海服务”“上海文化”品牌的重要举措之一。

“申城行走，人文修身”终身学习相关活动自2017年已经在杨浦、宝山、普陀三区率先开展试点。其中，杨浦区推出的“三个百年”、宝山区的“行知教育线路”、普陀区的“真如寺线路”等，都已成为“人文行走”的热门线路。

杨浦区围绕“三个百年”打造的“一点一线一圈”路线图已初具规模。其中，国歌纪念广场、东方渔人码头、杨浦水厂、裕丰纺织株式会社和定海路桥等5个学习点串联起百年工业行走路线，复旦大学学习点已启动，杨浦图书馆、绿瓦楼（旧市府楼）、江湾体育场等也将建成学习点，串联成行走圈。

在普陀，宜川路街道、真如镇街道和桃浦镇等三个街镇先行先试，形成技能体验类、爱国教育类、科学普及类、艺术教育类、历史建筑类、非遗传承类等6大类52个“人文行走”学习点，有近万人参与学习。

宝山以“三源”为基础设计的“人文行走”路线面向学生和市民进行开放式教育，其中，从淞沪铁路、吴淞炮台旧址、长江河口科技馆、淞沪抗战纪念馆、陈化成纪念馆挖掘淞沪抗战之源； 从行知中学、育才旧址、行知公园、行知纪念馆探寻行知教育之源；从尊木会、奇石馆、顾村公园等感受民俗文化之源。

记者了解到，本市首批聘请阮仪三、陈振民、陆建非、田兆元、马尚龙、狄菲菲等6位专家为“申城行走 人文修身——上海市民终身学习人文行走工作”特聘专家；聘请樊阳、周鹏、朱震国等3位导师“申城行走 人文修身——上海市民终身学习人文行走工作”导师。

未来本市将提供“五个一”：制作一份行走地图，供学习者在行走中参阅；编辑一本学习手册，供学习者边走、边看、边记录；张贴一组“人文行走”移动平台的二维码，供学习者在人文修身点扫码学习； 录制一组视频和音频等多媒体资料，供市民拓展学习之用；组建一支志愿者队伍，根据需要为市民提供讲解服务。