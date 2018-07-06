上海用户可以免押金骑摩拜了

记者 张 立

晨报讯 昨天，摩拜单车宣布，从7月5日起开启全国无门槛免押金服务，上海也在本次全国免押的行列之中。

6月11日，摩拜单车宣布启动全国百城无门槛免押；6月25日，无门槛免押金城市再扩容，其中包括天津、武汉、南京、宁波、金华等19座城市；7月5日，摩拜单车宣布无门槛免押金福利覆盖全国运营城市，上海也在本次全国免押之列。

此次免押金后，新用户只需扫描车身二维码，便可轻松骑行。对于已经交纳押金的老用户而言，可以随时申请退押金，全部操作须在摩拜APP内“我的钱包”页面按照提示进行，微信小程序暂不支持退押。关于押金的退还速度，摩拜相关工作人员表示，摩拜在收到申请后会立即启动退还操作，一般在2-7个工作日内押金会退回到原支付账户，退完押金后，不影响用户骑行。

另外，摩拜相关负责人透露，因第三方支付平台的产品设计原因，部分用户可能无法实现自动退押，针对此类情况，摩拜单车APP退押界面会自动提示用户输入本人的转账信息，在核实账户信息无误后进行转账处理。此外，少数用户因解绑或更换支付银行卡，或因账号填写错误而导致退款路径错误、款项无法汇出，用户可以通过摩拜APP在线客服或者400热线，提供摩拜账户和支付流水号以供客服查询和处理。