不断探索以社会化方式开展党建工作，曾首创“支部建在楼上”-静安楼宇党建迈入新时代

见习记者 荀澄敏

改革开放以来，逐步确立了以公有制为基础的多种所有制经济并存的社会经济制度，为非公有制经济和社会组织的崛起创造了条件，新社会组织也伴随经济社会的发展得以迅速壮大。1999年，上海各类新经济组织达13万多家，从业人口超过100万。不过，与此形成鲜明对比的是，“两新”组织党建工作存在大量的“空白点”，有党员无组织、有组织不活动的现象比较突出。

作为“两新”组织的聚集地，静安区不断探索、创新楼宇党建工作，从2002年在中华企业大厦设立党员服务点开始，开创了“支部建在楼上”党建工作模式；2009年培育“白领驿家”两新组织促进中心，探索以社会化方式开展党建工作；今年，“恒隆广场联合党委”成立，同时“白领驿家”党建服务站也正式投入使用，这标志着静安楼宇党建迈入了新时代。

“两新”党建曾有空白点

楼宇经济是改革开放带来的新业态，随着改革开放的深入推进，一幢幢商务楼宇平地而起，成为经济发展的新高度。作为上海市的中心城区，商务楼宇是静安经济发展的主战场、主阵地，这也应该成为党建工作的主战场、主阵地。

当时上海“两新”党建工作成为了新的难点、热点，2002年静安区共有纯商务楼宇和以商务为主的商办楼宇100多幢，楼宇内共有“两新”组织1万余家，从业人员10万多人，其中党组织关系在静安区的党员有5000余名，但这些党员们“原子化”、“离散型”特征明显，需要再组织化、再聚拢。

“经济发展到哪里，党组织就要建到哪里。”按照这一思路，静安寺街道党工委率先开始在商务楼建立党组织的积极探索。静安区委组织部副部长孙明丽表示，“支部建在楼上”主要是指楼宇党建，定义为属地党组织牵头，在商务楼宇当中建立党组织、设立党员服务点，由此党组织以新的方式融入社会、整合社会、主导社会，进而加强党的领导力、影响力和渗透力。

促成楼宇党建新模式

“当时在静安寺的各个楼宇内聚集着一大批具有高智商、高学历、高技能、高收入等‘四高’特点的白领阶层，他们中的很多人都是在大学和机关事业单位入党，等到了民营企业、外企工作以后，发现没有组织了。”静安寺街道党工委副书记李林波说，“当时很多党员不敢亮身份，感觉以党员的身份到了外企会有歧视，预备党员也没有办法转正……当时的形势非常严峻。”

经过排摸、了解情况后，静安寺街道在2002年4月10日组织了新经济组织党建话题大讨论，主题是商务楼党员谈如何坚定信念、发挥作用。“当时这个会邀请了很多老同志过来跟党员一起谈心，谈完以后党员深受教育。”李林波回忆说：“当时在欧莱雅担任中层管理人员的一名党员，当场就表态，在外企里也要发挥好党员作用。此外，同城技术公司的杨颖党员建议尽快建立党组织，这样才能带动整个楼宇党员，一起更好地发挥作用。”

静安寺街道在会后又进行了反复探讨，李林波说：“当时街道就坚定地认为商务楼里的党员也是党员，基层党建工作必须要搞好。”经过一个月的落实，2002年5月26日，全市第一家商务楼宇党员服务点在中华企业大厦成立。

党组织影响力不断增强

随着党员服务点、党支部在中华企业大厦的成立，之后紫安大厦、美丽大酒店永兴商务楼等一批“党员活动点”如雨后春笋般先后成立。目前，静安区“两新”组织集聚的商务楼宇达185幢，“楼宇党建”工作受到越来越多“两新”组织和党员的认同理解，党组织的渗透力、影响力和感召力不断增强。

此外，静安区还通过党员先锋模范作用和党组织的凝聚力、带动力为企业解决困难，进而赢得业主认同。比如，在金融风暴过程中，倡议“两新”组织建立“暖冬互助金”，在企业自愿的基础上，通过临时性、小额免息、短期性的借贷资金，抱团取暖，互相扶持；凯迪克大厦党支部联合物业，率先在楼宇内提出“企业不裁员、不降工资、不减福利待遇，物业不增加租金、不提高物业管理费”等“五不”措施，努力做好安商、稳商、留商工作，同时党支部还为楼宇党员和员工设立了倾诉室，提供心理援助服务，让白领员工通过倾诉的方式释放压力。