本轮降水周末减弱 气温升午后多雷雨-今午后局地还有大到暴雨

晨报记者徐妍斐报道 梅雨再次显示了威力。昨天，申城先后发布雷电、暴雨黄色预警信号和大风蓝色预警信号，一阵又一阵急雨从天而降，给市民出行带来影响。据悉，这轮明显降水要到周末才会减弱。

昨天最先发布的是雷电黄色预警，上海中心气象台发布于11:55，接着半小时后，暴雨黄色预警发布。又25分钟后，大风蓝色预警发布。昨天12时至15时，市区徐家汇累积雨量10.9mm，郊区中，青浦、松江雨量较大，三小时累计雨量都超过30mm，其中青浦区朱家角站累积雨量为55.5毫米。临近傍晚，大风蓝色预警和暴雨黄色预警先后解除，但雷电黄色预警依然维持。

在雨量分布不均的一波波急雨的影响下，申城气温攀升有所抑制。昨天市区徐家汇站最高温度27.8℃，各区最高温度都在27-29℃之间，相对来说比雨前要舒适一些。

据上海中心气象台预计，今天阴到多云有分散性阵雨，午后到夜里阴有阵雨或雷雨，局部地区雨量可达大雨到暴雨程度。今天风力较大，转偏东风4-5级，雷雨时阵风7-9级。同样的大雨，相似的气温，今天最高温度预计在28℃，最低温度25℃。

周末，雨带终于要减弱了，多云或多云到阴的天气，最高气温回升到30℃及以上，不过因此能量也充足，多午后雷阵雨天气。

何时出梅，则要看台风“玛莉亚”的“脸色”。今年第7号台风“派比安”4日傍晚停止编号，紧接着第8号台风“玛莉亚”生成。“玛莉亚”在未来5天内对我国无影响，下周进入我国24小时台风警戒圈，未来不排除登陆我国华东的可能性。