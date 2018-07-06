全国首个“蚊子出没预报”发布　近期中东部地区陷入“驱蚊大战”-“家门口”蚊子多与少，轻点手机可查

晨报记者 徐妍斐

你的小区里是不是最近闹蚊子，也可以通过手机来查询了。大数据时代，气象预报的产品越发精细化和智能化：最近全国首个“蚊子出没预报”横空出世，一下子成为了人们热议的话题。它通过气象现代化的技术手段，通过气象条件与蚊子生长间的密切关系，对“家门口”的蚊子出没情况进行预报。黄梅天期间的上海，昨天许多地方就处于需要点起蚊香的橙色“较多”和进行“驱蚊大战”的红色级别。

可据个人位置查蚊子实况

最近申城正逢黄梅天，家住杨浦区的市民小张夜里正在看电视，忽然感觉腿上发痒，她开灯检查，发现双腿上共有三个蚊子包，像“花脚蚊子”咬出来的。随后，小张在中国天气网上看到了全国首个“蚊子出没预报”，正预报4-5日华东沿海陷入“驱蚊大战”。

这份“蚊子出没预报”还可根据个人位置查询蚊子实时状况。昨天15时，她把所居住的小区输入进去，发现“蚊子出没指数”是84.5，属于橙色“较多”一档，气象条件较适宜蚊子生长。在指数下方，还有用户对于“准”和“不准”的使用体验反馈，其中86%的人点击了“准”，14%的人点击了不准。此外，还有该地点“24小时蚊子出没预报”。

记者了解到，这是全国首款关于“蚊子出没”的健康天气预报产品，由江苏省气象服务中心联合中国天气网推出，覆盖全国。它将不同地区的蚊子出没分为：绿色代表的“较少”，黄色代表的“正常”，橙色代表的“较多”和红色代表的“多”４个等级，并且在应对处理上，很俏皮地分别使用“无所畏惧”“避开花草”“蚊香点起”“驱蚊大战”来对四个等级加以说明。

从实时预报地图来看，昨天14时上海大部分地区为橙色“较多”。绿色“较少”地区多集中在西北部，如银川、乌鲁木齐等地，而红色“多”的地区多集中在中东部地区，如武汉、合肥、南京、温州等。

梅雨季闷热潮蚊子易繁殖

蚊子预报为什么可以预报到家门口？指数是基于什么来预报的？据“蚊子出没预报”的开发部门介绍，这是采用了全国智能网格实况分析产品和精细化预报产品作为技术支撑，将天气实况数据精确到每一个小时，范围在圈定在2.5公里。同时，结合蚊子生长环境特点，用户可查询所在地的蚊子出没实况数据，以及三天内逐3小时气象条件对蚊子出没影响的趋势预报。

气象条件与蚊子的生长繁殖关系密切。一般来说，我国大部分地区蚊子集中出现在6-9月。研究表明，当气温在25-30℃时，蚊子繁殖最快。江南梅雨季节时，由于气温升高、闷热潮湿，进一步扩大蚊子孳生面积，造成蚊子数量迅速增多，密度升高，蚊子出没也将更加猖獗。不过，雨量较大的时候，水流会形成一定的冲刷作用，蚊子会略有减少。当然，由于各地蚊子品类不同，受影响的气象条件也略有差异。

上海“花脚蚊子”白天吸血

对于上海地区来说，这里最常见的蚊子是“白纹伊蚊”，俗称“花脚蚊子”。据上海市疾控部门介绍，近年来全球蚊媒传染病发病呈上升趋势，我国南方省份相继发生登革热疫情流行并呈现向北方扩展的趋势。目前，上海蚊媒传染病以外来输入性病例为主，在2017年报告1例登革热本地感染病例。而白纹伊蚊就可以传播登革热，需要尤其小心。

白纹伊蚊和其他夜间活动蚊虫不同，而是白天叮人，吸血高峰为早上8-9点和下午4-5点。伊蚊孳生在各种小容器积水中和公共区域的雨水井、地下室的集水井，包括单位、家中的水生植物容器、花盆托盘、一次性杯碗、泡菜坛封水、缸、罐、瓶、屋檐排水沟等。市疾控中心病媒生物防制科主任冷培恩介绍，蚊子是变温动物，入春以后，越冬蚊虫开始繁殖，密度逐渐上升，到六七月份达到高峰。

白纹伊蚊主要喜欢在静止的清水中产卵，最快十几天就可以发育为成蚊，因此灭蚊最主要的就是清除积水，减少蚊虫孳生场所。例如，密切关注家中的花瓶、阳台、室外废弃的缸罐、一次性餐具、积水容器等是否存在积水。

疾控专家还特别提醒，处理积水时，切勿倒进下水道，而是应该倒在马路上让阳光晒干。对于不能清除的积水，首选生物防治的方法，如在积水中投放柳条鱼、放养观赏鱼等。既不能清除又不能养鱼的积水，则推荐使用安全的药物。

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哪些人更招蚊子“青睐”？

有实验证明，蚊子对呼吸频率较快、出汗多、新陈代谢快、化浓妆以及经常喝酒吃肉的人“情有独钟”。另外，由于蚊子具有趋暗性，穿深色衣服及肤色偏黑的人比较招蚊子。

如何更有效防蚊？

防蚊灭蚊建议采用物理方法为主，辅以化学方法。安装纱门、纱窗，清除积水，备上蚊拍，使用杀虫气雾剂、蚊香等都是有效的防蚊方法；外出活动避开蚊子喜好的阴暗隐蔽环境，避开蚊子活动的高峰时间，穿上浅色的宽松衣裤等对避开蚊子叮咬非常有效。

另外，中老年人、孕妇、婴幼儿等特殊人群要少用化学性防蚊用品，建议用电蚊拍、蚊帐等安全系数比较高的灭蚊防蚊工具。

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气象生活指数涵盖五花八门

在气象现代化建设的如今，气象预报早已不局限气温、晴雨，而是越来越智能化、精细化。近期，上海气象局开发了一款“上海知天气”手机 APP，它5分钟刷新一次，自动定位报告用户当前所在位置的天气情况，各类预警信息和台风路径预测等等信息也“不在话下”。

不仅如此，各项生活指数也是十分“贴心”：比如昨天，穿衣指数为“适宜穿薄短袖类服装”；感冒指数为“不易感冒”；洗晒指数为“不适宜洗晒”；垂钓指数为“不适宜等。

在生活气象的服务产品上，种类也很多。比如，旅行气象中就对上海各热门景点的天气进行具体预报。

而在中国天气网上，除“蚊子预报”这种新鲜品种外，还有“跑步天气”“沿途天气”“洗车指数”等。比如“跑步天气”，根据用户所在位置的温度、紫外线、空气质量、风力风向和相对湿度等大数据，给出跑步相关建议。