《我不是药神》首映日累计票房破3亿　位列豆瓣华语电影top10榜第8位-影片传递的是 相信世界的希望

晨报记者 陆乙尔

由于点映时期的好成绩，《我不是药神》提档到昨日公映，首映当天单日票房轻松破亿，截至昨晚累计票房已突破3亿元。目前豆瓣超11万网友给出的综合评分为9分，而上一部豆瓣评分9分以上的华语电影是十六年前的经典警匪片《无间道》。

昨日，该片监制宁浩、监制兼领衔主演徐峥到南京为影片宣传造势。两人均表示，虽然电影的故事发生在上海，但电影的诸多戏份都是在南京取景的，因此对于南京的大小街道都怀有深厚的感情。

正如片名所示，《我不是药神》所塑造的是一个“去英雄化”的主角，也因此角色更加贴近生活、深入人心。徐峥在现场谈到自己饰演的“治愈小队”队长程勇这个角色的时候也表示：“程勇本身非慢粒白血病病人，他的所作所为完全出自内心的一点善意。”在看到之前并肩作战的战友一个个倒下，程勇的无私之举完全是因为他是一个有血有肉的人。“如果换做是台下的你们，你们也会做出这样的选择的。”徐峥说道。

在他看来，每个人身上所散发的人性之光可能是微弱的，但是正如最后人们都把口罩摘下来那样，人性之光不断地被聚拢而形成的善意是无限大的。

《我不是药神》 正是塑造了真实毫不矫揉造作的主角，并发掘了人性中的一点点善意再将它不断放大，才会让观众有代入感，才会戳到观众心里最柔软的一块，好评如潮也在情理之中了。

传递力量

“善待时代，时代会善待你”

宁浩曾直言：“小时候听赵传的歌，有一句歌词是‘生活的压力和生命的尊严，哪一个重要’。《我不是药神》 就是一部事关生命尊严的电影。它是有力量的、有人物的、非常动人、有尊严的电影。”

如今，这部有尊严的电影受到了大众的欢迎，首映当天累计票房便突破3亿元，业内预测，该片票房有望达到30亿级别。当然，更重要的是，中国观众有了自己的“《达拉斯买家俱乐部》”，看到了“言之有物、演之有物”的现实题材电影。在豆瓣华语电影top10榜上，《我不是药神》 目前的评分暂时位列第8位，与它同分的是动画电影《天书奇谭》，位列9.1分的《无间道》《饮食男女》《活着》之后。

《我不是药神》 如此迅速地登上排行榜，不仅因为影片让观众看到了优秀的华语电影与青年影人，正如该片导演兼编剧文牧野所阐释的那样，影片更带给了观众正能量：“生的信念会给人饱满的力量，电影传递出来的应该是相信世界的希望。怎么善待时代，时代一定会善待你。”

面对《我不是药神》的好成绩，徐峥表达了自己做这部电影的初心与使命。“我们导演说，文艺作品有三个层面，娱乐层面、社会层面、灵魂层面，很多电影满足了娱乐的需求，但我们好像忽视了观众另外两方面的需求。其实观众不是没有需求，而是非常需要。他们要相信中国电影人能做出这样的电影，我们也要让同行相信，我们能做出这样的电影。”

三人成行

“新人导演的短片很有力量”

在《我不是药神》之前，大部分观众可能都没听说过文牧野。这位80后导演2013年携短片《斗争（BATTLE）》参加第七届FIRST青年电影展即获奖，次年又凭短片《安魂曲》入围第八届FIRST青年电影展学生竞赛单元。

“伯乐”宁浩正是在FIRST青年电影展上看到他的短片，才邀他正式签约培养帮助青年电影人的“坏猴子72变电影计划”。《我不是药神》 的剧本最初交到宁浩手里时，宁浩本想自己当导演，后来觉得由更加新的导演操刀会更好，“我拍的话，距离感会比较远，文牧野拍是能真正走进人物内心的。”确定将“导筒”递给文牧野后，两人与韩家女、钟伟这两位编剧共同开始进行剧本讨论和创作。

徐峥与文牧野的结缘，同样源于文牧野的短片作品：“有次电影节，我看了文牧野拍的短片，很短的一个小片，但我觉得很有力量。”因此当《我不是药神》剧本完成后，宁浩问徐峥有没有兴趣，第一遍看完就“哭崩”的徐峥立马拍板入伙，三人终成行。

角色入心

“很幸运遇到一帮真正的演员”

在宁浩看来，第一次执导长片的文牧野是一个非常清楚自己想要什么的导演，“他虽然年轻，但审美、语言表达方式都很突出和完整。”主演谭卓亦感慨这位新人导演的稳健：“一个那么年轻的导演，我们在准备过程中无论对他有什么提问，以及产生了什么新的想法，去跟他沟通，他都会有非常确定的答案给你。”

据悉，开机前，演员进行了不少于四次的剧本围读，开机前两周所有演员进组排练，从第一场戏练到最后一场戏。文牧野希望在执导过程中各方面都了如指掌，“我要所有东西都明确，我觉得这是电影拍摄的正常过程，所有的现场问题都来自前期的准备不充分，这是一定的。”

首次和宁浩、徐峥合作，文牧野把“三人搭档”形容为“相互折磨，共同进步”。在痛并快乐着的“折磨”下，徐峥可以说是贡献出了这几年在大银幕上的“最佳表演”。从读剧本被角色魅力所吸引，到努力呈现一个“大家都没见过的徐峥”，他赋予了“程勇”这个角色生命力。徐峥说：“程勇这个角色最打动我的就是他内心的转变，一开始是想自救，想赚钱，在过程中见证到了生命的脆弱，然后主动站了出来。”

“我很幸运，一起工作的是一帮真正的演员。”徐峥如是说道。这些和他产生了神奇“化学反应”的小伙伴，彼此成就了最精彩的表演，“程勇这个人物的弧光，是通过故事的架构来体现的，引起他转变的最重要原因是与这几个人的关系。”

多层级视角、多面众生相，“治愈小队”的成员们都抱持着强大的求生欲望，努力实现生命的逆袭。比如王传君扮演的吕受益为了孩子和家庭始终在抗争，谭卓饰演的刘思慧作为一个单亲母亲，为了孩子苦苦支撑。