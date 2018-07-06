打响做实“一网通办”！李强在这两个区调研时再作强调

瞄准方向、保持定力、久久为功，进一步打响“一网通办”品牌，做实“一网通办”内容，真正方便企业、方便群众，为提升城市能级和核心竞争力提供坚实基础和有力支撑。

市委书记李强今天上午在调研全市“一网通办”推进工作时强调，全面推进政务服务“一网通办”，是贯彻落实党中央、国务院工作要求的重要抓手，是加快打造国际一流营商环境的关键环节。必须瞄准方向、保持定力、久久为功，进一步打响“一网通办”品牌，做实“一网通办”内容，真正方便企业、方便群众，为提升城市能级和核心竞争力提供坚实基础和有力支撑。

上午，李强来到杨浦区行政服务中心，“一网通办”杨浦频道已实现全区审批事项上网率100%，中心还推出主题套餐式查询、科创绿色通道等服务，帮助企业“只跑一次”办成事。李强在综合窗口前同园区、企业人员亲切交流，了解他们对“一网通办”的体验感受。他叮嘱区里负责同志，不少初创企业时间精力有限，要多为创业者考虑，推动流程优化再造，真正惠及群众和企业。目前很大比例的审批事项都在区里，区里最容易发现“一网通办”的难点、痛点、堵点，也更容易搞清楚流程该在哪些方面优化、怎么优化。要更好发挥各区作用，在流程再造、标准制定等方面积极探索，以点带面、总结推广。

静安区临汾路街道社区事务受理服务中心，聚焦“一网通办”要求，大力推动社区事务办理提质增效，探索“数据多跑路、群众少跑腿”的服务新模式。李强在服务大厅察看新制定的标准化办事指南，了解线上线下服务融合情况，走到前来办事的群众中间，认真倾听他们的意见建议，“办一件事要来这里几次”“觉得哪里还不方便”。街道居民告诉市领导，现在很多事不出社区就能办成，办的手续、跑的次数也大大减少。随后，市领导走进“社区大脑”联合指挥中心，中心对涉及公共管理、公共安全、公共服务的近30个应用场景进行实时管理、及时响应、有效处置。李强说，超大城市管理要像绣花一样精细，必须提升智能化应用能力，通过做强“头部”与“神经末梢”，实现实时感知、智能管理，推动精细化管理实现全覆盖、全过程、全天候。

作为上海打造智慧型服务政府的关键之举，上海市大数据中心筹建工作正在抓紧有序推进。李强来到位于市北高新园区的市大数据中心临时办公区，同正在集中办公的工作人员握手问好，勉励大家继续保持良好的精神状态，齐心协力把大数据中心建设好。

调研期间，李强主持召开座谈会，听取全市“一网通办”推进情况及市大数据中心筹建工作汇报，并就基础平台建设、数据资源整合、标准规范制定、流程优化再造以及开展数据立法等和与会同志深入研究分析。

李强说，今年3月市委、市政府部署实施“一网通办”以来，全市上下共同努力，各项工作推进有力有序，取得了阶段性成果。一座城市的营商环境好不好，关键要看群众感受、企业评判。要进一步打响、做实“一网通办”，切实提升群众和企业的满意度和获得感。

要加强顶层设计，对标国际最高标准、最好水平，着眼城市未来发展，进一步明确框架目标，在标准制定、数据立法、共享机制等重点领域和关键环节加强谋划。

要加大统筹整合力度。“一网通办”不只是某一个部门的事，需要全市各部门共同参与。市政府办公厅作为牵头部门要大胆协调，加强统筹。各相关部门要及时理清楚、整合好相关业务数据，倒排时间节点，积极做好对接。要根据区里和审批一线反映的问题和需求，主动跨前、优化流程、提供支撑。

要更加注重实效，坚持需求导向、问题导向、效果导向，直插一线、深入实际，了解倾听群众和企业的真实感受，着力在发现问题、解决问题、方便办事上下更大功夫。

要突出特色亮点，强优补弱、持续攻坚，结合群众和企业的实际需求，出台针对性的优化举措，推出个性化的专项服务，让大家真切感受到上海这座城市的温度和吸引力。

要坚守安全底线，切实保障数据安全、信息安全，真正把便民惠企的实事办好。

市领导周波、诸葛宇杰参加调研。