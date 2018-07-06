习近平擘画新时代党的组织路线图

央视网消息：7月3日至4日，全国组织工作会议在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。7月4日播出的《新闻联播》头条用将近14分钟的时长进行了播报。

“实现中华民族伟大复兴，坚持和发展中国特色社会主义，关键在党，关键在人，归根到底在培养造就一代又一代可靠接班人。这是党和国家事业发展的百年大计。”时隔五年再次召开的全国组织工作会议上，关于如何把握好“人”这个“关键”，习近平有很多重要的新论述，央视网为您一一梳理。

7月3日至4日，全国组织工作会议在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。（图片来源：新华社）

习近平总书记在全国组织工作会议上的重要讲话，紧紧围绕新时代党的组织路线为党的政治路线服务，深刻阐明新时代党的组织路线——

新时代党的组织路线是：全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，以组织体系建设为重点，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，为坚持和加强党的全面领导、坚持和发展中国特色社会主义提供坚强组织保证。

这一重要论述，在我们党的历史上是第一次，为新时代党的建设和组织工作指明了前进方向，提供了根本遵循。其中，习近平特意强调了两个“着力”，即“着力培养忠诚干净担当的高素质干部”、“着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才”。

六个“要诀”，培养忠诚干净担当的高素质干部

为政之要，首在用人，关键在干部。

在新时代，我们党领导人民进行伟大社会革命，涵盖领域的广泛性、触及利益格局调整的深刻性、涉及矛盾和问题的尖锐性、突破体制机制障碍的艰巨性、进行伟大斗争形势的复杂性，都是前所未有的。建设一支忠诚干净担当的高素质干部队伍显得尤为重要。

“贯彻新时代党的组织路线，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍是关键，重点是要做好干部培育、选拔、管理、使用工作。”

——要建立源头培养、跟踪培养、全程培养的素质培养体系，教育引导干部加强党性修养、筑牢信仰之基，加强政德修养、打牢从政之基，严守纪律规矩、夯实廉政之基，健全基本知识体系、强化能力之基，增强干部素质培养的系统性、持续性、针对性。

——要建立日常考核、分类考核、近距离考核的知事识人体系，强化分类考核，近距离接触干部，使选出来的干部组织放心、群众满意、干部服气。

——要建立以德为先、任人唯贤、人事相宜的选拔任用体系，坚持好干部标准，把政治标准放在第一位，坚持五湖四海、任人唯贤，广开进贤之路，坚持事业为上，以事择人、人岗相适。

——要建立管思想、管工作、管作风、管纪律的从严管理体系，加强全方位管理，加强党内监督，管好关键人、管到关键处、管住关键事、管在关键时，特别是要把一把手管住管好。

——要建立崇尚实干、带动担当、加油鼓劲的正向激励体系，树立体现讲担当、重担当的鲜明导向。

——要真情关爱干部，帮助解决实际困难，关注身心健康，对基层干部特别是困难艰苦地区和奋战在脱贫攻坚第一线的干部要给予更多理解和支持。

认真学习、深刻领会这六个“要诀”，把忠诚干净担当的高素质干部培育起来、选拔出来、管理起来、使用起来，我们党的事业才能朝气蓬勃、生生不息，党领导的中国特色社会主义伟大事业才能薪火相传、蒸蒸日上。

四个“锦囊”，集聚爱国奉献的各方面优秀人才

千秋基业，人才为本。做好新时代党的组织工作，要用好人才这个第一资源。

“要加快实施人才强国战略，确立人才引领发展的战略地位，努力建设一支矢志爱国奉献、勇于创新创造的优秀人才队伍。”习近平总书记的重要讲话，立起了选才用才的时代标尺，指导我们加快建设人才强国、广聚优秀人才步伐，为切实做好新时代党的组织工作提供了科学指引。

——要深化人才发展体制机制改革，最大限度把广大人才的报国情怀、奋斗精神、创造活力激发出来。

——要完善人才培养机制，改进人才评价机制，创新人才流动机制，健全人才激励机制。

——要实行更加积极、更加开放、更加有效的人才引进政策，聚天下英才而用之。

——要广泛宣传表彰爱国报国、为党和人民事业作出突出贡献的优秀人才，在知识分子和广大人才中大力弘扬爱国奉献精神。

奋斗新征程，只有进一步理顺人才培养、引进、使用等体制机制，方能奏出人才发展与党的伟大事业同频共振的华美乐章。

“量”“质”兼顾， 培养造就一代又一代可靠接班人

实现中华民族伟大复兴，坚持和发展中国特色社会主义，归根到底在培养造就一代又一代可靠接班人。这是党和国家事业发展的百年大计。

“要建设一支忠实贯彻新时代中国特色社会主义思想、符合新时期好干部标准、忠诚干净担当、数量充足、充满活力的高素质专业化年轻干部队伍。”习近平明确指出，优秀年轻干部既要数量充足，又要质量优良。

什么样的年轻干部才符合标准呢？习近平在讲话中给出了明确答案：

——必须对党忠诚，坚持走中国特色社会主义道路，坚定不移听党话、跟党走。

——要有足够本领来接班，加强学习、积累经验、增长才干，自觉向实践学习、拜人民为师。

——要沉下心来干工作，心无旁骛钻业务，干一行、爱一行、精一行。

——要信念如磐、意志如铁、勇往直前，遇到挫折撑得住，关键时刻顶得住，扛得了重活，打得了硬仗，经得住磨难。

——要把当老实人、讲老实话、做老实事作为人生信条。

——强化自我修炼，正心明道，防微杜渐，做到有原则、有底线、有规矩。

与此同时，习近平就如何培养造就一代又一代可靠接班人向各地区各部门支招：

——要放眼各条战线、各个领域、各个行业，注意培养有专业背景的复合型领导干部。

——对有潜力的优秀年轻干部，还要让他们经受吃劲岗位、重要岗位的磨炼，把重担压到他们身上。

——对有培养前途的优秀年轻干部，要不拘一格大胆使用。

——各级党委要把关心年轻干部健康成长作为义不容辞的政治责任，加强长远规划，健全工作责任制，及时发现、培养、起用优秀年轻干部。

（整理／蔡纯琳）