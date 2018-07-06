铭记历史 警示未来！习近平这样纪念抗日战争

2014年7月7日，习近平出席全民族抗战爆发77周年纪念仪式并发表重要讲话。图片来源：新华社

央视网消息：1937年7月7日，宛平城头一声炮响，日本侵略者制造了震惊中外的“卢沟桥事变”。

平津危急、华北危急，中华民族到了最危险的时刻。习近平总书记说：“在此民族危难之际，中国共产党秉持民族大义，担负起民族救亡的历史重任，呼吁建立以国共合作为基础的抗日民族统一战线，以抵抗日寇侵略、驱逐日寇出中国。”

2018年7月7日，中国全民族抗战爆发迎来81周年。如今中国人民纪念全面抗战爆发、抗日战争胜利，就是要“铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来”。

2015年9月2日，习近平在北京人民大会堂向30名抗战老战士老同志、抗战将领、帮助和支持中国抗战的国际友人或其遗属代表颁发中国人民抗日战争胜利70周年纪念章并发表重要讲话。图片来源：新华社

铭记历史 正视事实

“只有正确认识历史，才能更好开创未来。”2014年7月和9月，习近平先后在全民族抗战爆发77周年、纪念中国人民抗日战争胜利69周年的重要活动上发表讲话，概括了抗日战争的重大历史意义。

“伟大的中国人民抗日战争，是中国人民近代以来争取独立自由史册上可歌可泣的一页，是中华民族历史发展进程中饱经沧桑的一章”，这场战争的伟大胜利“彻底粉碎了日本军国主义殖民奴役中国的图谋”“再也没有侵略者可以在中国的土地上横行肆虐”。

“伟大的中国人民抗日战争，开辟了世界反法西斯战争的东方主战场，为挽救民族危亡、实现民族独立和人民解放，为争取世界和平的伟大事业，作出了彪炳史册的贡献”，这场战争的伟大胜利“重新确立了中国在世界上的大国地位”“中国人民赢得了世界爱好和平人民的尊敬，赢得了崇高的民族声誉”。

“伟大的中国人民抗日战争，使中华民族的觉醒和团结达到了前所未有的高度”，这场战争的伟大胜利“开辟了中华民族伟大复兴的光明前景”“在血与火的洗礼中，古老的中国凤凰涅槃、浴火重生，开启了中华民族伟大复兴新的历史征程”。

长达14年的抗战历史是中国人民用鲜血和生命写下的历史，对于任何想要否认、歪曲、美化侵略历史的意图，习近平的态度斩钉截铁：“中国人民和各国人民绝不答应！”

“忘记历史就意味着背叛。”在不容许任何人改变的历史和事实面前，习近平告诫：“黑的就是黑的，说一万遍也不可能变成白的；白的就是白的，说一万遍也不可能变成黑的。一切颠倒黑白的做法，最后都只能是自欺欺人。”

2014年9月3日上午，在向抗战烈士敬献花篮仪式上，习近平整理花篮上的缎带。图片来源：新华社

缅怀先烈 继承遗志

从2014年起，每年的9月3日为中国人民抗日战争胜利纪念日，9月30日为烈士纪念日，12月13日为南京大屠杀死难者国家公祭日。

“一个有希望的民族不能没有英雄，一个有前途的国家不能没有先锋。”2015年抗日战争胜利纪念日前夕，习近平颁发“中国人民抗日战争胜利70周年”纪念章。

在抗战英雄身上，他看到了“天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀”“视死如归、宁死不屈的民族气节”“不畏强暴、血战到底的英雄气概”和“百折不挠、坚忍不拔的必胜信念”。

视频点击链接：http://news.cctv.com/2018/07/06/ARTI4J8GRQiotBUO5Q3YhB9I180706.shtml

央视网原创视频《新时代 致敬英雄》

2014年7月，习近平来到卢沟桥畔的中国人民抗日战争纪念馆，为“独立自由勋章”雕塑揭幕。

习近平说：“我们在这里为独立自由勋章雕塑揭幕，就是要缅怀在争取民族独立和自由过程中英勇献身的烈士们，就是要缅怀为追求和平正义作出重要贡献的人们，告慰在那场战争中不幸遇难的同胞们。我们永远缅怀他们、铭记他们。”

“和平是需要争取的，和平是需要维护的”，同年12月，习近平前往南京，为南京大屠杀死难者国家公祭鼎庄严揭幕。

“今天的中国，已经成为一个具有保卫人民和平生活坚强能力的伟大国家，中华民族任人宰割、饱受欺凌的时代已经一去不复返了，中国人民正在意气风发地沿着中国特色社会主义道路，为实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。中华民族的发展前景无比光明。”

今时今日，这是中华儿女对历史最深切的缅怀，也是对英雄最真挚的告慰。

2015年9月3日，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大会在北京天安门广场隆重举行。这是习近平检阅受阅部队。图片来源：新华社

珍爱和平 开创未来

“自古以来，和平就是人类最持久的夙愿。和平像阳光一样温暖、像雨露一样滋润。有了阳光雨露，万物才能茁壮成长。有了和平稳定，人类才能更好实现自己的梦想。”

经历过战争的人们，更加懂得和平的宝贵。纵观世界历史，习近平断言：“依靠武力对外侵略扩张最终都是要失败的。这是历史规律。”回首近代中国，他又表示：“中华民族遭到了列强长期侵略和欺凌，但中国人民从中学到的不是弱肉强食的强盗逻辑，而是更加坚定了维护和平的决心。”

“必须毫不动摇走和平发展道路。”在习近平看来，这是中国人民抗日战争和世界反法西斯战争胜利给我们留下的最宝贵的启示。他站在天安门城楼上向世界宣誓：“中华民族历来爱好和平。无论发展到哪一步，中国都永远不称霸、永远不搞扩张，永远不会把自身曾经经历过的悲惨遭遇强加给其他民族。”

当今世界，和平与发展已经成为时代主题，但世界并不太平，战争的达摩克利斯之剑依然高悬在人类头上。

为了世界和平，习近平倡议各国牢固树立人类命运共同体意识，呼吁各国共同走和平发展道路，他真诚地希望“各国都更好从历史中汲取智慧和力量，坚持和平发展，共同开创世界和平充满希望的未来”。

2015年9月3日，天安门广场碧空如洗，中国人民解放军步履铿锵。在65位外国国家元首等国际政要、5.5万名人民群众共同见证下，习近平向世界人民发出响亮号召：“让我们共同铭记历史所启示的伟大真理：正义必胜！和平必胜！人民必胜！”

“历史无法重来，未来可以开创。”

波澜壮阔的抗日战争，凝结成伟大的抗战精神，成为“激励中国人民克服一切艰难险阻、为实现中华民族伟大复兴而奋斗的强大精神动力”。

如今，我们纪念中国人民抗日战争，“就是要铭记历史、警示未来，动员全党全军全国各族人民更加奋发有为地为实现中华民族伟大复兴而奋斗”。（文/钱景童）