把握新时代党的组织路线，这三点是关键

【学习小组按】

在昨天结束的全国组织工作会议上，习近平提出了具有重大意义的新时代党的组织路线：

全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，以组织体系建设为重点，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，为坚持和加强党的全面领导、坚持和发展中国特色社会主义提供坚强组织保证。

如何理解我党这一理论的也是实践的重大成果，今天人民日报海外版望海楼专栏文章《千秋基业 人才为本》，从职守、战术、人才三个层面进行了解读，推荐给各位组员。

全国组织工作会议日前在北京召开，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。这次会议、这篇讲话，尤其是习近平总书记深刻阐述的“新时代党的组织路线”，将对中国的未来产生深远影响。

千秋基业，人才为本。毛泽东主席有一句名言，“政治路线确定之后，干部就是决定的因素。”习近平总书记在这次讲话中强调，实现中华民族伟大复兴，坚持和发展中国特色社会主义，关键在党，关键在人，归根到底在培养造就一代又一代可靠接班人。由此可见中国党和国家的领袖对这一问题的高度重视。

学习习近平总书记的重要讲话，理解党的坚强组织体系，有三个层面尤为值得关注。

【其一，职守】

一个组织体系要得到良好的运转，需要各安其位、各司其职。从正在进行的世界杯足球赛中，我们能看到这一点：前锋的职责是攻城拔寨，中场的职责是转换攻防，后卫的职责是严防死守，虽然后卫也要参与进攻、前锋也要参与防守，但每个队员把握好自己最基本的职守，是球队得以顺利运转的前提。习近平总书记在重要讲话中专门有一段阐述这个意思——党中央是大脑和中枢，党中央必须有定于一尊、一锤定音的权威。党的地方组织的根本任务是确保党中央决策部署贯彻落实，有令即行、有禁即止。党组在党的组织体系中具有特殊地位，要贯彻落实党中央和上级党组织决策部署。每个党员特别是领导干部都要强化党的意识和组织观念，自觉做到思想上认同组织、政治上依靠组织、工作上服从组织、感情上信赖组织——中央、地方组织、党组、党员，各自职守清清楚楚。

【其二，战术】

所谓战术，就是一个体系应该如何运转，怎样才能更好运转。一支球队是打传控，还是打防反？如何让各具能力的球员在各具要求的位置上人尽其才、能尽其用？这是足球领域的战术。一个政党如何把合适的人才安排到合适的位置、如何让优秀的人才发挥优秀的作用？这是治国理政的战术。习近平总书记强调，建立源头培养、跟踪培养、全程培养的素质培养体系；建立日常考核、分类考核、近距离考核的知事识人体系；建立以德为先、任人唯贤、人事相宜的选拔任用体系；建立管思想、管工作、管作风、管纪律的从严管理体系；建立崇尚实干、带动担当、加油鼓劲的正向激励体系；要真情关爱干部，帮助解决实际困难——培养、考核、选拔、管理、激励、关爱，环环相扣，才能建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，为中国治理提供组织人事上的保障。

【其三，人才】

明确了职守和战术，着眼近期需求，需要人才；谋划战略长远，更需要源源不断的青春力量。中国特色社会主义进入了新时代，这是新局面。但是中国社会革命涵盖领域的广泛性、触及利益格局调整的深刻性、涉及矛盾和问题的尖锐性、突破体制机制障碍的艰巨性、进行伟大斗争形势的复杂性，均为前所未有，这是新挑战。正是在这样的历史关口，习近平总书记从政治上、能力上、意志品质上对年轻干部提出了要求。党和国家的百年大计，正需要奏响一曲新时代的“青春之歌”。

职守分明、战术先进、人才优秀——谁能设计出这样的组织路线，锻造出这样的组织体系，培养出这样的人才队伍，谁就能走在时代前列、赢得光明未来。