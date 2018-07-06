新华社北京7月5日电 题：为夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利提供坚强组织保证——习近平总书记在全国组织工作会议上的重要讲话引起热烈反响

新华社记者

“中国特色社会主义进入新时代，我们党一定要有新气象新作为，关键是党的建设新的伟大工程要开创新局面。”习近平总书记日前在全国组织工作会议上发表重要讲话，立足党和国家事业发展全局，深刻阐明新时代党的组织路线，对党的建设和组织工作作出重要部署。

习近平总书记的重要讲话在广大党员干部中引起热烈反响。大家表示，要深刻领会新时代党的组织路线的科学内涵和实践要求，继续发挥党的组织优势，激发全党的奋斗精神，以更好的状态、更实的作风团结带领全国各族人民奋力谱写新时代中国特色社会主义新篇章。

新时代党的组织路线指明前进方向

习近平总书记在会上指出，新时代党的组织路线是：全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，以组织体系建设为重点，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，为坚持和加强党的全面领导、坚持和发展中国特色社会主义提供坚强组织保证。

“习近平总书记创造性地提出新时代党的组织路线的科学内涵和实践要求，这在党的历史上是第一次，是我们党97年历史经验特别是十八大以来以党的伟大自我革命推动伟大社会革命宝贵经验的结晶，进一步丰富和发展了马克思主义党建学说，构成了习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，具有划时代、里程碑的意义。”北京市委组织部副部长王建中说，这为我们做好新时代党的建设和组织工作指明了前进方向、提供了根本遵循。

“习近平总书记指出，新时代党的组织路线是理论的也是实践的。”辽宁省阜新市清河门区区委常委、组织部部长王锐说，我们必须在实践中坚决贯彻落实。“县区一级党委和组织部门是贯彻落实新时代党的组织路线的具体部门，要领会新时代党的组织路线的科学内涵和实践要求，切实担负起责任，把每条战线、每个领域、每个环节的党建工作抓具体、抓深入，把每一个基层党组织都打造成坚强的战斗堡垒。”

云南省委组织部组织二处处长业光远这几天正在全国“三区三州”深度贫困地区之一的怒江州蹲点调研。学习习近平总书记的重要讲话，他深有感触地说，“怒江大峡谷山高谷深、脱贫难度大，要靠基层党组织和党员干部把群众组织起来、把民心凝聚起来。我们要在实践中全力践行新时代党的组织路线，为坚决打赢脱贫攻坚战、与全国同步全面建成小康社会提供坚强有力的组织保证。”

锻造党的坚强组织体系

习近平总书记强调，党的力量来自组织。党的全面领导、党的全部工作要靠党的坚强组织体系去实现。

“习近平总书记在会上首次提出党的组织体系建设，从战略思维、系统论的高度，强调党的全面领导、党的全部工作要靠党的坚强组织体系去实现，抓住了我们党具有严密组织体系这个独特优势。”湖南省岳阳市委常委、组织部部长王瑰曙说，一定要把加强党的组织体系建设摆到更加重要的位置，采取更加有力的措施，把党员组织起来、把人才凝聚起来、把群众动员起来，为实现党的十九大提出的宏伟目标而奋斗。

基础不牢，地动山摇。在新疆，“访民情 惠民生聚民心”干部驻村工作已连续开展五年。“习近平总书记指出，加强党的基层组织建设，关键是从严抓好落实。”新疆维吾尔自治区“访惠聚”驻村工作领导小组办公室秘书组组长魏占海说，新疆“访惠聚”驻村工作充分发挥党的组织优势和政治优势，累计有35.38万人次持续接力驻村，覆盖了全疆所有行政村和社区。今年新疆还将把2017年驻村干部中三分之二的骨干继续留在基层，全面加强党的基层组织建设，让每个党员自觉做到思想上认同组织、政治上依靠组织、工作上服从组织、感情上信赖组织，努力为当地留下一支“永不走的工作队”。

“农村富不富，关键看支部；支部强不强，在于‘领头羊’。”江苏省张家港市金港镇长江村党委书记郁霞秋说，长江村作为全国文明村，将认真落实习近平总书记重要讲话要求，进一步加强农村基层党建工作，把农村基层党组织建成宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，不断把年轻人吸纳到农村基层党组织中来，打造一支“懂农业、爱农村、爱农民”的“三农”队伍。

建设忠诚干净担当的高素质干部队伍

习近平总书记指出，贯彻新时代党的组织路线，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍是关键，重点是要做好干部培育、选拔、管理、使用工作。

“习近平总书记的重要讲话让我们倍受鼓舞也深感重任在肩，做好新时代党的组织工作方向更准了、要求更高了、担子更重了、责任更实了。”山西省太原市委常委、组织部部长赵忠保说，干部工作是个系统工程，一定要整体地、统筹地、全面地做好干部培育、选拔、管理、使用工作，使之形成一个相互联系、有机统一、环环相扣的全链条，打造一支忠诚干净担当的高素质干部队伍，让敢想、敢做、敢当成为时代强音，让铁肩膀、硬骨头、重作为的干部不断涌现。

四川省大竹县地处秦巴山区，县委书记何洪波说，贯彻落实好习近平总书记重要讲话精神，对于大竹县来说就是要把脱贫攻坚作为锻炼干部的“主战场”。“总书记指出，要真情关爱干部，帮助解决实际困难，关注身心健康，对基层干部特别是困难艰苦地区和奋战在脱贫攻坚第一线的干部要给予更多理解和支持。”何洪波说，大竹县建立起加油鼓劲正向激励体系，每年投入1500余万元专项解决村干部社保医保等后顾之忧，让激情干事业、实干兴大竹蔚然成风。

“习近平总书记指出，对有潜力的优秀年轻干部，还要让他们经受吃劲岗位、重要岗位的磨炼，把重担压到他们身上。”广东省佛山市禅城区委书记刘东豪说，禅城区已建立起276人的村（居）党组织书记后备队伍、162人的村“两委”后备干部队伍，今后将按照习近平总书记的要求，把更多年轻干部放到旧城改造、精准扶贫、乡村振兴、援疆援藏等工作的第一线，让他们在改革发展的主战场、服务群众的第一线墩苗历练、茁壮成长，培养高素质专业化年轻干部队伍。