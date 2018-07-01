习近平：增强饮水思源不忘党恩意识 弘扬为党分忧先富帮后富精神

来源：央视网

习近平对浙江安吉黄杜村农民党员向贫困地区捐赠白茶苗作出重要指示强调

增强饮水思源不忘党恩意识

弘扬为党分忧先富帮后富精神

新华社北京7月6日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对浙江省安吉县黄杜村农民党员来信提出向贫困地区捐赠白茶苗一事作出重要指示强调，“吃水不忘挖井人，致富不忘党的恩”，这句话讲得很好。增强饮水思源、不忘党恩的意识，弘扬为党分忧、先富帮后富的精神，对于打赢脱贫攻坚战很有意义。

今年4月，黄杜村20名农民党员给习近平写信，汇报村里种植白茶致富的情况，提出捐赠1500万株茶苗帮助贫困地区群众脱贫。

习近平作出重要指示后，国务院扶贫办会同有关方面立即落实，确定湖南省古丈县、四川省青川县和贵州省普安县、沿河县等3省4县的34个建档立卡贫困村作为受捐对象。受捐4县均为国家贫困县和省定深度贫困县，受捐群众都是尚未脱贫的建档立卡贫困户。

近日，黄杜村农民党员向西部地区贫困村捐赠白茶苗举行签约仪式。根据协议，黄杜村村民将“白叶一号”白茶苗，捐赠给以上34个贫困村栽种，实施种植指导和茶叶包销，通过土地流转、茶苗折股、生产务工等方式，预计带动1862户5839名建档立卡贫困人口增收脱贫。（网站首页图：新华网图片）