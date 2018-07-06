外交部就习近平主席出席中阿合作论坛第八届部长级会议开幕式举行中外媒体吹风会

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新华社北京7月6日电（记者白洁、王卓伦）外交部6日举行中外媒体吹风会。外交部部长助理陈晓东介绍习近平主席出席中阿合作论坛第八届部长级会议开幕式有关情况，并回答记者提问。

陈晓东表示，7月10日，习近平主席将在人民大会堂同来华进行国事访问的科威特埃米尔萨巴赫、出席部长会的21个阿拉伯国家外长或部长以及阿拉伯国家联盟秘书长共同出席中阿合作论坛第八届部长级会议开幕式，并发表重要讲话。这将是习近平主席第三次对阿拉伯世界作重要政策宣示，体现了中方对中阿关系发展、中阿合作论坛建设的高度重视和大力支持。

陈晓东指出，中阿合作论坛成立14年来，规模和影响不断扩大，有力促进中阿集体对话与合作。本届部长会的召开恰逢其时，备受中阿双方重视和期待。习近平主席出席开幕式并发表重要讲话，是本届部长会的最重头戏，意义重大，影响深远。一是引领中阿关系迈向新高度。习近平主席将就进一步加强中阿关系的顶层设计、规划集体合作、指导论坛建设等阐述中方看法，相信这将为新时期中阿关系发展指明前进方向，提供根本遵循。二是推动共建“一带一路”开辟新局面。习近平主席将就中阿进一步加强共建“一带一路”合作提出重要倡议，其中许多举措具有很强的前瞻性、创新性和开拓性。此外，本届部长会计划通过《北京宣言》、《2018－2020年行动执行计划》等成果文件，涵盖十多个合作领域，为未来中阿共建“一带一路”制定清晰可行的路线图。三是为促进中东和平与发展作出新努力。习近平主席在开幕式讲话中，将结合当前中东面临的突出问题和各方需求阐明“中国方案”，介绍中方努力。中方愿与阿方携手努力，共同促进中东和平与发展，努力打造中阿命运共同体，进而为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

陈晓东强调，当前，中国特色社会主义进入新时代，阿拉伯国家也正处于变革自强的关键期。中阿关系的发展，是有利于双方、地区和全球的事业。让我们一起期待习近平主席的重要讲话，相信讲话必将为中阿关系发展注入新动力，为中阿合作点亮新愿景，为地区和平带来新希望。（网站首页图：新华社资料图片）