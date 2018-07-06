电竞能否再迎一个“黄金五年”？跨界融合或成发展新契机

记者 胡 迎

近年来，电子竞技逐渐被社会认可为体育类竞技项目，也因此呈现出暴发式增长态势，全国各地赛事频频，也催生了众多优秀企业。

近日，活跃于国内电子竞技赛场，专门从事电竞赛事组织管理、电竞场馆建设及电竞文旅行业的企业领导人共聚第十四届中国国际动漫游戏博览会（CCG EXPO）高峰论坛。 论坛主办方之一，柒羽互娱董事长高歌表示，电竞产业融汇了游戏开发、职业教育、体育赛事、文化旅游等众多细分产业，在这条庞大的产业链上，IP与产业构成互惠共赢、跨界合作的生态关系。

可以说，中国电竞虽然迎来了黄金五年的爆发期，但仍处于“可持续发展”的摸索期；只有融合，才能助力电竞生态的健康发展，共享电竞产业的巨大市场。

电竞用户不是“宅男”

有些人会认为，电竞爱好者普遍有宅男倾向，但统计显示，电竞群体的其他爱好也非常广泛，兴趣分布与总体人群基本一致，也正是由于满足了电竞爱好群体的多种需求，电竞场馆才能在国内顺利发展。

跨界融合的发展思路是此次论坛参与者的一个共识。上海电竞泛文创体验中心“666号馆”创办人弓戈表示，跨界融合对于电竞场馆来说尤其是现实需求。弓戈认为，目前国内成功的电竞馆其实都是跨界融合的产物。电竞赛事借鉴传统体育竞赛的组织形式，尤其是开始采用主客场制度后，观众被吸引到了比赛现场，有了线下场馆，意味着电竞赛事打破了线上与线下的界限。

其次，是打破了需求界限，向满足电竞群体多种类需求的综合服务体，如今，主流电竞场馆已经成为了年轻人聚合、社交和新型消费体验的场所；既是文化、娱乐、餐饮、读书、健身场所，也是各类商业发布的举办地和各种科技文创产品的体验场所；既满足电竞爱好群体的需求，也为所在的城市区域带来活力。而就全国来说，目前电竞爱好群体的许多需求还没有得到满足，电竞场馆仍大有可为。

电竞还是价值洼地吗

玩加电竞创始人赵品奇在论坛发言中指出，国内电竞爱好群体人数已近3亿人，90%以上年龄低于25岁，女性超过40%，年轻人口覆盖率非常高，但相比之下，电竞产业的收入规模远远落后于电竞群体数量规模。

以市场营销为例，2017年，国内以体育活动为载体的市场营销活动总投资额为650亿元左右，覆盖人群5亿多，而直接面向近3亿电竞群体的营销投入，包括广告和赞助，还不到30亿元，外界投入少，电竞行业的收入自然也上不去。

赵品奇认为，传统品牌厂商对电竞的理解和认知显然并没有跟上后者的暴发式增长速度，旧有的营销模式难以深入电竞群体之中，达不到品牌激活效果。究其原因，电竞群体的年龄层次、收入水平都不太支持“自嗨式”和仅追求曝光度的营销活动。

另一方面，也有一些厂商，主要是知名的汽车、IT、手机品牌和金融机构已经制定了针对电竞的长期营销计划，顶级电竞赛事赞助商开始呈现多样化、大牌化。赵品奇认为，这说明电竞营销的价值其实已经被有识之士所认同，只不过现在还处于价值洼地阶段，所以积极参与其中的主要是眼光长远的大厂商，等到电竞群体的年龄、收入增长起来之后，营销效果也就会显示出来。

但是，电竞业者会一直满足于洼地的地位吗？答案自然是否定的。充足的资本投入令中国电竞产业得以暴发，盛宴过后，收入模式、发展路径等等迟早是不得不直接面对的问题。

电竞场馆变身为针对年轻人生活体验服务综合体，其实就是电竞业者融合创新主动寻求突破的成功案例，同时，赵品奇介绍说，一些电竞俱乐部已经开始向广告商提供内容营销和大数据营销服务，根据电竞群体的特征和消费习惯，主动与客户营销需求进行有效融合，细化渠道，提升营销效果，对于中国电竞行业来说，这是一个可喜的进步。

如何打造下一个“黄金五年”

近年来，国内电竞行业的暴发直接得益于规模化电竞赛事的普及，以及由此带来的游戏用户向电竞用户的升级。那么，这一推动力还能持续多久呢？

对此，柒羽互娱首席运营官刘博认为，与传统体育竞技相比，电竞赛事的后发优势仍然很明显，现在看来，增长速度和影响力在未来只会更快更强。刘博介绍说，以关注度排列，电竞已经是全球第二大竞技项目，仅次于足球，加之当前全球电竞群体都是以年轻人为主，顶级电竞赛事关注度超越世界杯并非不可能。同时，电竞赛事也有更大的创新空间，既可以采用传统体育的观赛模式，也可以加入技术手段让用户有更强的参与感。

电竞行业普遍认为，在进入亚运会后，未来五年将成为中国电竞市场的黄金发展期。刘博认为，对于中国电竞业者来说，这是机遇，也是挑战，直线上升的赛事、奖金和专业选手，数以亿计的爱好者群体，意味着中国电竞行业需要更多、更大的平台给予正确的引导，提倡竞技精神，提升实体感受，加强电竞教育和管理组织人才培养。

他介绍说，在中国电竞产业的发展应该是整个生态圈“多位一体”共同发展，在运营IEF国际数字嘉年华、国际电子竞技嘉年华等赛事的同时，还将许多资源用于教育、传播、场馆建设方面，开展与政府部门、教育机构、新闻机构和其他行业的广泛跨界合作，促进创新。

刘博认为，从实践来看，中国电竞业者的未来成就并不直接取决于能否赶上如“黄金五年”这样的历史机遇，而是取决于能否继续走在跨界融合、勇于创新这一正确的发展道路之上。