全球首个在线教育AR产品面世 VIPKID每天超2万外教使用



近日，在线少儿英语品牌VIPKID推出全球首个在线教育AR产品——外教老师在上课过程中可根据实际场景，点击按钮召唤虚拟形象，以加强与小朋友互动，并激发他们的学习兴趣。这种将技术与在线教学场景相结合的AR产品得到了小朋友欢迎。据介绍，目前已有超过2万名外教老师每天将该技术用于日常教学中。

相比以往的在线教学方式，VIPKID推出的AR产品能让课堂氛围更加活泼，提高了孩子的学习兴趣。外教在上课过程中，可以根据课程内容选择不同的贴纸，如讲到“动物”的时候，可以选择小狗、小兔子、小鹿等小动物的贴纸辅助教学。外教头上会长出萌萌的兔耳朵，脸上也会生成兔鼻子，让小学员们对课堂内容理解更透彻，印象也更深刻。

“AR将深刻影响每个行业的企业，以及从大学到社会企业的各类组织。未来几年，AR将改变我们学习、决策和与物理世界进行互动的方式，据估算，2020年全球在AR技术上的消费将达到600亿美元。“哈佛大学教授Michael E. Porter在一次演讲时提到。随着AR技术的日趋成熟，很多行业也期待其能够为自身带来改变。在教育行业，VIPKID作为在线教育独角兽企业将AR技术融入产品当中，也催生了一种新的AR教育。

AR教育的本质依然是教育，但有了新的特性和新的教学方式、学习方式。以教学内容为例，借助AR技术，学生们的课堂体验从2D跃升到3D，不再是图书或黑板呈现出的平面内容，而是栩栩如生的三维内容，对于外语场景、电波、磁场等抽象内容，AR可以形象地展示出来，帮助学生认知和理解。此外，借助VR技术，不同地区的老师、学生可以聚集在一个虚拟课堂中上课，也有望进一步解决教育资源普惠问题。

从“翻转课堂”到互动课件，VIPKID在教育创新领域一直为学员打造更优质的教学体验。此次先创性地在教学中应用AR技术，且已经初显成效，VIPKID或引起在线教育的一次变革。