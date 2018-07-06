习近平主持召开中央全面深化改革委员会第三次会议强调 激发制度活力激活基层经验激励干部作为 扎扎实实把全面深化改革推向深入

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央视网消息（新闻联播）：中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平7月6日下午主持召开中央全面深化改革委员会第三次会议并发表重要讲话。他强调，党的十九大以来，党中央在深化党的十八大以来改革成果的基础上，不失时机推进重大全局性改革，全面深化改革取得新的重大进展。继续推进改革，要把更多精力聚焦到重点难点问题上来，集中力量打攻坚战，激发制度活力，激活基层经验，激励干部作为，扎扎实实把全面深化改革推向深入。

中共中央政治局常委、中央全面深化改革委员会副主任王沪宁、韩正出席会议。

会议审议通过了《关于支持河北雄安新区全面深化改革和扩大开放的指导意见》、《关于建设新时代文明实践中心试点工作的指导意见》、《关于规范校外培训机构发展的意见》、《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》、《关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》、《完善促进消费体制机制实施方案（2018—2020年）》、《关于建立健全基本公共服务标准体系的指导意见》、《关于加强文物保护利用改革的若干意见》、《关于推进政府购买服务第三方绩效评价工作的指导意见》、《防范和惩治统计造假弄虚作假督察工作规定》、《关于浙江等地深化“最多跑一次”改革需要中央层面解决的事项清单及工作建议》、《关于开展县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度试点工作的实施意见》、《关于推进军民融合深度发展若干财政政策的意见》、《关于增设北京互联网法院、广州互联网法院的方案》、《关于设立最高人民检察院公益诉讼检察厅的方案》。

会议指出，支持河北雄安新区全面深化改革和扩大开放，要牢牢把握北京非首都功能疏解集中承载地这个定位，围绕创造“雄安质量”，赋予雄安新区更大的改革自主权，在创新发展、城市治理、公共服务等方面先行先试、率先突破，构建符合高质量发展要求和未来发展方向的制度体系，打造推动高质量发展的全国样板。

会议强调，建设新时代文明实践中心，是深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想的一个重要载体，要着眼于凝聚群众、引导群众，以文化人、成风化俗，调动各方力量，整合各种资源，创新方式方法，用中国特色社会主义文化、社会主义思想道德牢牢占领农村思想文化阵地，动员和激励广大农村群众积极投身社会主义现代化建设。

会议指出，规范校外培训机构发展，要全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，发展素质教育，以建立健全校外培训机构监管机制为着力点，构建校外培训机构规范有序发展的长效机制，切实解决人民群众反映强烈的中小学生课外负担过重问题。要提高学校教学质量，强化学校教育的主阵地作用。

会议强调，推动学前教育深化改革规范发展，是党和政府为老百姓办实事的重要民生工程。要全面贯彻党的教育方针，遵循学前教育规律，完善学前教育体制机制，健全学前教育政策保障体系，推进学前教育普及普惠安全优质发展，满足人民群众对幼有所育的期盼。

会议指出，全面实施预算绩效管理是政府治理方式的深刻变革。要牢固树立正确政绩观，创新预算管理方式，突出绩效导向，落实主体责任，通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

会议强调，完善促进消费体制机制，要顺应居民消费新趋势，从供需两端发力，积极培育重点消费领域细分市场，营造安全放心消费环境，提升居民消费能力，引导形成合理消费预期，切实增强消费对经济发展的基础性作用。

会议指出，加强文物保护利用改革，对于我国文化遗产保护传承具有重要意义。要把确保文物安全放在首要位置，聚焦文物保护的重点难点问题，加强制度设计和精准管理，注意盘活文物资源，在保护中发展，在发展中保护。

会议强调，推进政府购买服务第三方绩效评价工作，要针对当前政府购买服务存在的问题，积极引入第三方机构对购买服务行为的经济性、规范性、效率性、公平性开展评价，提高规范化、制度化管理水平，提升财政资金效益和政府公共服务管理水平。

会议指出，开展防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作，目的是确保统计数据真实准确。要聚焦统计法定职责履行、统计违纪违法现象治理、统计数据质量提升，突出重点、发现问题、严明纪律，维护统计法律法规权威，为经济社会发展做好统计制度保障。

会议强调，浙江等地深化“最多跑一次”改革涉及中央层面的制度和政策设计。对需要中央层面解决的事项，要列出清单，统筹考虑，分类处理，通过机构改革、投资审批改革、信息共享、法律修改等措施，抓紧研究解决有关问题。

会议指出，开展县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度试点，要坚持党管干部、党管人才，保持现有事业单位管理人员岗位等级设置和晋升制度不变，改造现有职员等级，建立主要体现德才素质、个人资历、工作实绩的职员等级晋升制度，拓展基层事业单位管理人员职业发展空间。

会议强调，各级财政部门要聚焦军民融合发展重点领域和新兴领域，处理好政府和市场、中央和地方的关系，落实资金保障，引导多元投入，优化资源配置，健全配套政策，更好发挥财政政策在推进军民融合深度发展中的作用。

会议指出，在北京、广州增设互联网法院，是司法主动适应互联网发展大趋势的一项重要举措。要在总结推广杭州互联网法院试点经验基础上，回应社会司法需求，科学确定管辖范围，健全完善诉讼规则，构建统一诉讼平台，推动网络空间治理法治化。

会议强调，设立最高人民检察院公益诉讼检察厅，要以强化法律监督、提高办案效果、推进专业化建设为导向，构建配置科学、运行高效的公益诉讼检察机构，为更好履行检察公益诉讼职责提供组织保障。

会议指出，全面深化改革，必须更多抓落实、见成效。每项工作都要定责追责到人。要激发制度活力，敢于突破，主动作为，在优化资源配置上下功夫，用制度来盘活资源、提高效能。要激活基层经验，对率先突破、取得经验的，及时拿到面上来研究论证，条件成熟的要及时推广。不管在哪个层面总结推广改革经验，要按照客观规律办事，根据实际作差别化处理。要激励干部作为，拿出一些专门的举措来，让改革者想干事、能干事、干成事。要结合庆祝改革开放40周年活动，表彰一批改革的先锋模范，在全社会大力弘扬改革精神。

中央全面深化改革委员会委员出席，中央和国家机关有关部门负责同志列席会议。（网站首页图：新华社图片）