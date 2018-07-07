点球幸存者之间的对抗

晨报特派记者 金 昊

（索契7月6日电）

小组赛顺风顺水的克罗地亚人，终于在上一轮遭遇了顽强抵抗。丹麦人开场的进球差点打乱了“格子军团”的全部部署。好在，曼朱基奇用自己最擅长的方式帮助球队稳定了局势，而苏巴希奇则在点球大战中用不输舒梅切尔的表现帮助球队晋级。

现在，他们距离“98神话”仅一步之遥。

但他们接下来要遭遇的，是同样依靠点球取胜并且淘汰了夺冠热门西班牙的东道主俄罗斯。世界杯开始之前，俄罗斯一度被认为是“史上最弱东道主”。但万万没想到的是揭幕战东道主就打出了5∶0的大胜，彻底点燃了俄罗斯球迷的激情。那时更不会有人想到，俄罗斯竟然能够杀入八强。但对于“上限不高”的俄罗斯队来说，四强，是一个可望而不可及的梦想。

克罗地亚：梦想即将成真

从世界杯开始前一直到现在，克罗地亚很多球员都在不同场合表达了“希望能够复制98神话”的愿望，能从很多球员口中听到同一句话，这说明这支球队有着共同的目标，也说明这支球队在达利奇的带领下变得非常团结。这也是为什么卡利尼奇被开除而克罗地亚全队丝毫不受影响的原因，用老将巴德利的原话来说：“没有人能够高过球队。”

但或许是小组赛三场比赛太过顺利让“格子军团”有点放松，上一场比赛开场阶段他们就被丹麦人取得进球，这样的场景与2008年欧锦赛的荷兰很像。

但好在，现在这支克罗地亚队已经不可同日而语。一大批正值当打之年且经验丰富的球员让他们能够处变不惊，他们很快就扳平了比分。当然，能够晋级，他们需要感谢门将苏巴希奇在点球大战里的神勇发挥。至于莫德里奇罚丢的那个点球，不必在意，人家已经在点球大战里找回“场子”了。

本场面对东道主俄罗斯，无论从哪个方面看，克罗地亚都要胜过俄罗斯一筹。从打法上来看，无论是阵地进攻还是反击战，克罗地亚在攻防两端都有不错的表现，只要能够正常发挥，“格子军团”可以在90分钟内解决战斗。

俄罗斯：八强已是极限

仅以上一场比赛的表现而言，西班牙确实不配晋级八强，而俄罗斯人在防守端的顽强也足以证明他们誓死一战的决心。但碰到克罗地亚，他们的运气很难延续了。

从打法上来看，俄罗斯队是一支典型的“用跑动弥补不足”的球队，从小组赛到淘汰赛，俄罗斯队令人惊叹的体能储备是他们能够与诸多强队周旋的法宝。但值得一提的是，长距离的跑动并不能完全弥补他们在技术和能力上的劣势，小组赛输给乌拉圭就是最好的证明。

原本，克罗地亚是一支“啥都行但啥都不拔尖”的球队，但从2016年欧锦赛开始，这支人员几乎没有变动的球队越来越成熟，无论是莫德里奇、拉基蒂奇组成的中场，还是曼朱基奇、克拉马里奇领衔的锋线，都远非俄罗斯人可比。

更別忘了，两年前的欧锦赛上，正是克罗地亚在上半场落后的情况下2∶1逆转了当时的夺冠大热门西班牙。面对西班牙尚且需要通过点球大战才能过关，面对克罗地亚，俄罗斯人又能有几成胜算呢？

7月8日02:00俄罗斯 VS 克罗地亚