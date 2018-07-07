《青春警事》展90后警察风采

记者 殷 茵

晨报讯 由焦俊艳、魏大勋领衔主演，杨廷东、王子璇、魏天浩、李培铭、石岛共同出演的热血公安青春正能量剧《青春警事》近日登陆东方卫视，腾讯视频同步全网独播。剧中，“青春探案组”几位成员携手为90后人民警察发声，让人看到了他们富有时代朝气与正义的一面。

电视剧《青春警事》讲述了由古静、唐一修、汪子成、阿紫、柯佳明、王博胜组成的“青春探案组”在队长张宗义的带领下，与罪犯斗智斗勇的故事。谈及该剧较以往刑侦题材剧集的区别，导演阮惟新解释道：“《青春警事》是传统刑侦题材的年轻化，我们希望让外界可以看到年轻警察在严肃的办案环境下，身上具有的青春和活力是怎样的。”

作为“青春探案组”唯一的女警，焦俊艳剧中饰演的古静身上存在一种罕见的现象——“超忆症”，能够将自身所经历或看见过的事情全部储存，甚至具体到每个细节，但是她却因为一场意外失去了自己的部分记忆。为此，焦俊艳透露，自己专门去查阅了这个病症的相关信息，而谈及与魏大勋的合作，她坦言，大勋是个很认真的人，“我在他身上学到了不少东西。”而魏大勋则表示：“希望观众通过我们在剧中的表演，能够更加了解人民警察的辛苦和不容易，同时也希望我们的表演能够引起年轻警察的共鸣。”