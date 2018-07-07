第十六届中国国际数码互动娱乐展览会8月举行-游戏盛宴尽现 “新科技、新娱乐、新价值”

记者 徐 颖

晨报讯 一年一度的游戏玩家盛会——第十六届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)将于8月3日至6日在上海新国际博览中心举办。本届China-Joy整体规模达到15个展馆，共计17万平方米，展会主题为“新科技 新娱乐 新价值”，突出科技新动能、娱乐正能量、内容新价值的办展定位，呈现出绿色健康的新型娱乐文化，展会将通过展览展示、系列峰会论坛和大型活动，综合呈现数字娱乐产业的最新发展成果和未来发展趋势。

据介绍，本届ChinaJoy展会举办期间，将设立针对普通观众的 ChinaJoy BTOC 互动娱乐展示区，以及针对专业人士的ChinaJoy BTOB综合商务洽谈区，同期还将举办第三届国际智能娱乐硬件展览会（eSmart）和第五届中国国际动漫及衍生品授权展览会（CAWAE）。

ChinaJoy BTOC互动娱乐展示区将汇聚世界顶尖数字娱乐企业，以特装方式展示数字娱乐领域的最新产品。展区涵盖8个展馆，展出面积10万平米，汇集全球顶级数字娱乐产品，来自中外近300家数字娱乐企业参展。BTOB综合商务洽谈区将开展数字娱乐产品出口、进口、跨领域交易洽商等业务，商务洽谈意向性交易金额预计将达5亿美元；第三届国际智能娱乐硬件展览会(eSmart)展商总数将达近100家，预计数百款VR/AR、智能娱乐硬件产品将进行现场展示。

与此同时，本届ChinaJoy 还将在上海新国际博览中心3号入口大厅首次设立“网络内容成果展示”，通过图片、文字、视频、多媒体互动等多种形式，展示新时代下网络游戏、网络文学、动漫等网络内容领域的成果，展现中国近年来在网络内容方面的蓬勃发展。

上海市新闻出版局副局长彭卫国在召开的新闻发布会上表示，历经15年发展，ChinaJoy 已经成为全球最具影响力的数码互动娱乐展会之一，见证了上海乃至中国数码互动娱乐产业蓬勃发展的历程。

据悉，为加强上海“电竞之都”品牌影响力建设，今年Chi-naJoy期间还将举办“全球电竞大会”，力邀全球顶尖电竞企业领袖、欧美及亚洲电子竞技协会首脑、国际权威电竞咨询分析机构以及电竞战队、直播平台、赛事组织方、电竞媒体等，多维度探讨全球电子竞技产业发展的趋势和未来，促进全球电竞产业互动交流。