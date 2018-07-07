传统剧种面临的危机-上戏博导呼吁加紧传承 徽剧会像昆曲一样繁荣

晨报记者 邱俪华

日前，上海戏剧学院学术委员会主任、中国古代戏曲学会会长、博士导师叶长海教授带领学生走进徽州，进行了一次特殊的考察之旅——目的只有一个，希望有着”京剧之父”之称的徽剧能够走进当代，获得更多的知音和观众。

徽剧是“京剧之父”

历史和艺术价值极高

“徽剧”有四百年的历史并有着辉煌的艺术创造与贡献，最突出的是它吸纳、融合、磨炼出一个占了大半个中国和五十多个剧种的戏曲声腔——皮黄，造就了一个伟大的剧种——京剧，可以称之为"京剧之父"。

清乾隆五十五年(1790年)，为给高宗弘历祝寿，征调扬州的徽班进京演出。“徽剧”至此开始登上了紫禁城的戏台，在中国戏曲史上的地位逐渐变得重要，而后逐步形成的超然地位在梨园界不言而喻。一晃200多年，昔日辉煌的徽剧其现状又如何呢？日前，应绩溪文化人士之邀，几名博士在上海戏剧学院叶长海教授带领下，至安徽绩溪——徽剧发源地进行了考察。

绩溪县，一个清秀的山区小县，是徽剧古老的发源地之一。

在伏岭镇文化站，教授和博士们与老艺人座谈，并参观省级非遗徽剧展示馆； 在华阳镇的徽剧传承基地——绩溪县实验小学观看童子班表演，与文化馆老师们深入交流，初步了解徽剧的现状和徽剧的传承情况。

老艺人仅剩十几人

都已年逾古稀

采访中，叶教授告诉记者，伏岭当地的老艺人仅余十几个人，均已70岁左右，而这仅存的十几个人多年来经常外出做工维持生计。徽剧的演出剧目手抄本现在散落在村民家里，急需保存下来。徽剧展示馆条件有限，仅能展出部分头饰和戏服，其余大量叠放在阁楼间箱子里。

虽然近年来，当地政府逐步有了保护意识，童子班也开办了十多年，原意是想从孩子中培养新一代的徽剧接班人。不过这些小学生随着年龄的增长，在升到中学以后就无法再学习徽剧了。因此，现在的徽剧是处于青黄不接的状态。

一个主要原因是，徽剧尚未形成演出市场，童子班的小演员们无法成为专业演员，甚至拿过全国小梅花奖的小演员也不得不中断学习和演唱徽剧。考察中，叶教授不无担忧地说，随着老艺

人逐渐老去，新生力量断代，徽剧艺术面临着存亡的危机。

徽剧的今天

就是昆曲的昨天

想当年四大徽班进京，在中国戏曲史上留下浓墨重彩的一笔，徽剧曾经是多么地辉煌，如今却如此寥落，令人扼腕。但叶教授认为，与其一味悲观，不如呼吁各界力量加紧传承和保护：“昆曲也经历过这样艰难的状况，但是现在发展得很好，观众越来越多。我们不妨有这样一个视野，把徽剧的今天看作昆曲的昨天，相信徽剧也有一天会像今天的昆曲一样繁荣。”

如何保护和传承？叶教授认为，首先是观众的培养，“像戏曲进校园，上昆和上京就做得比较好，这方面徽剧可以学习，让更多年轻观众了解这门古老的艺术。”其次是繁荣徽剧演出市场，毕竟观众是要靠演出培养出来的。第三是从业人员的培养，“这需要大家一起来做这个事情，政府、剧团、学校方方面面都来出力。”第四则是抢救，从平时的研究和这次考察中，叶教授认为，徽剧所承载好东西太多，具有极高的艺术和史学价值，呼吁从业人员要及时整理出来，还有那些现在还能唱的，录音录像都要保留好。“我们热切希望徽剧这个中国历史上非常重要的剧种，也能在中国的戏曲舞台上重现当年的风采，当然这需要政府、教育系统和文艺工作者等大家的共同努力。”