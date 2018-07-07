晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市开盘红绿不一，创业板早盘一度涨幅超过1.6%，随后回落逼近平盘线，沪指跟随大幅回落，跌穿2700点，再创两年来调整新低。午后股指在农业股集体拉升下进行有效反扑，创业板指一度大涨2%，沪市最高涨逾1%，尾盘有所回落。最后沪市以2747点报收，上涨0.49%。

研发“智能机器人”

日前，国家重点研发计划“智能机器人”重点专项项目启动与实施方案论证会在哈召开。“人机协作型移动式双臂灵巧作业机器人”“大型复杂结构机器人智能激光焊接技术及系统”“电石冶炼出炉作业机器人系统研发及示范应用”3个项目正式启动。

会上为3个专项的总体专家组、项目技术专家组、项目用户委员会(“两组一委”)专家颁发聘书。3个专项及其子课题负责人进行了项目研究情况汇报。

专家组对项目情况进行了点评，并对如何进一步明确项目的研究目标和任务、研究计划和进度以及如何更好地实现预期目标、取得创新性研究成果等提出了建议。

化工维持高景气度

今年以来，华东分散、活性染料市场加权平均成交价分别同比上涨80%和30%，分别上涨至4.05万元/吨、3.05万元/吨。中间体H 酸、对位酯价格同比分别上涨30%和10%，分别达到3.9万元/吨、2.75万元/吨。间苯二酚价格上涨67%至11万元/吨。

机构认为：环保高压力度不减，供给短期难以恢复。下半年旺季临近，预计染料价格仍有望继续上涨。随着“金九银十”旺季临近，需求端将继续支撑染料价格上行。根据最新出台的《江苏沿海化工园区（集中区）整治方案的通知》，整改验收工作将持续到2019年9月，无法达标的中小企业将关停退出，行业格局有望持续优化，产业链景气将继续维持。

恐慌式杀跌告一段落

尽管“A股已经步入估值历史低位”成为当下市场共识，但由于目前外部和内部政策环境都没有显示出可以做多的强烈信号，所以在昨日早盘之前并没有资金主动出击的迹象。可以说，在宽货币向宽信用顺利传导、企业融资环境改善之前，A股仍处于构筑中长期历史大底的阶段，未来投资者要密切关注去杠杆路径清晰化，因为这意味着可能有刺激股市变化的政策变盘出现。总之估值是核心变量，政策是催化剂，两者总有一天会产生决定中长线向上方向的化学反应。

技术上，昨日再次探低回升，意味着近期恐慌式杀跌告一段落，分时指标的背离有助于市场的信心逐步走出低谷。