风 雨

尽管大盘低迷已久，股指不断下跌，但上半年结束后，A股仍然有亮点。剔除上市未满一年的次新股来看，上半年共有461股实现上涨，36只股票涨幅超50%，其中有7股股价翻倍。甚至还有190只股票在这半年里股价创出历史新高。

结构性行情就是有一部分股票上涨，有一部分股票下跌，这个其实也是十分正常的现象。从公募基金最新公布的数据看，不管是主动型基金还是混合型基金，盈利的90%是持有医药股仓位的基金，而钢铁、公用事业、国防军工、建筑装饰、交通运输、轻工制造、综合等7行业没有一只股票可以列为上半年涨幅前100名的，这说明选股比选时更重要。

“业绩高增长是支撑股价的重要原因之一。在上半年100只牛股中，已发布中报预告的39家，预喜34家，世荣兆业、海普瑞分别预增41倍、18倍。上半年最牛的建新股份，一季度业绩也上涨22倍。其他牛股基因还有高送转、消费升级、涨价概念、并购重组、工业互联网等。

其中，被中公教育拟185亿借壳的亚夏汽车收获14涨停； 而上市一年多的超频三更是尝试送转股本、限制性股票激励计划、现金收购、重组等各种‘玩法’，股价曾在最近10天时间里翻倍，赶上了上半年牛股的行列。”高智说。从市值来看，100只牛股市值悉数在30亿以上。9成个股市值在500亿以内，其中市值不足百亿的有46只。而市值超过千亿的有恒瑞医药、海天味业、中国国旅等3股。

“从近半年来的龙虎榜情况看，机构也是集中优势兵力主攻热门板块。

半年来，机构共现身785只个股中，其中机构净买入金额为正的个股有281只。这281只个股中，计算机行业最多，共有36只，占比12.8%；化工行业紧随其后，共有31只个股被机构看选中，占比11%。排在第三至第五位的行业依次是医药生物(29只)、机械设备(20只)和电子(16只)。”郁教授道。从这一系列数据中，轻指数、重个股真的不能只是说说而已，应该给我们带来启发。

下周一行情预测：整理

仓位：70%