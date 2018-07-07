雅百特跨境财务造假 成今年A股退市第五家

晨报记者 曹西京

6日，今年第五家退市股产生，ST百特戴帽复牌后一字跌停，成中小板退市第一家。这家为了完成重组上市业绩承诺而跨境财务造假的公司，一度还惊动了外交部，如今离退市不远，投资者注意远离。

因造假被启动退市机制

7月5日深夜，深交所发布消息，已启动对上市公司雅百特的强制退市机制。深交所表示，雅百特退市将可能经历退市风险警示、暂停上市、强制终止上市、退市整理期、摘牌等5个阶段。按照今年修订的相关退市制度，雅百特的退市进度或较今年以前非创业板公司的退市进程大大加快。

证监会网站公告称，雅百特为了实现重组上市业绩承诺，2015年至2016年9月通过虚构境外工程项目、虚构国内及出口建筑材料贸易、伪造工程合同和销售回款等方式虚增营业收入合计约5.8亿元，虚增利润约2.6亿元。为了实现借壳上市虚高的对赌业绩，雅百特不惜财务造假，甚至伪造外国政要信函。

雅百特涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，证监会专门与公安机关进行了会商，决定将雅百特及相关人员涉嫌证券犯罪案件移送公安机关依法追究刑事责任。而此前由于“业绩优异”，雅百特股价一度被爆炒。

留在A股的时间不多了

到今年一季末，该公司的股东有4万户。如果没有卖出，目前可能卖出无门。

深交所表示，后续雅百特可能经历的阶段包括：

一是公司股票自2018年7月6日复牌，股票交易被实行退市风险警示，股票价格的日涨跌幅限制为5%，交易30个交易日；

二是深交所作出是否暂停公司股票上市的决定；

三是公司股票被暂停上市后，在证监会作出移送决定之日起的十二个月内法院作出有罪判决或者在前述规定期限内未满足恢复上市条件，或者虽然符合恢复上市申请条件但未在规定期限内向本所提出恢复上市申请，作出公司股票终止上市的决定；

四是公司股票进入退市整理期交易30个交易日，退市整理期间公司股票价格的日涨跌幅限制为10%；

五是退市整理期结束的次一交易日，对公司股票摘牌，公司股票终止上市。