银保监会：税延养老保险资金安全第一

记者 林劲榆

晨报讯 昨天，银保监会有关部门负责人就《个人税收递延型商业养老保险资金运用管理暂行办法》答记者问，指出，税延养老保险产品以“收益稳健、长期锁定、终身领取、精算平衡”为设计原则，在资金投资运作的安全性、收益性和流动性等方面有特殊的管理要求。

近日，中国银保监会关于印发《个人税收递延型商业养老保险资金运用管理暂行办法》。中国银保监会有关部门负责人指出，《办法》一是更加强调安全。税延养老保险资金是老百姓的养老钱，享受国家税收优惠政策，保险机构责任重大，投资运作需要更加审慎稳健。二是更加考验长期投资能力。要实现资金的长期保值增值，必须在大类资产配置、长期投资、价值投资和多元化投资等方面具备更强的投资能力。三是更加需要严格的风险管理。要管理好跨经济周期的长期资金，必须建立科学有效的全面风险管理机制。

《办法》将规范税延养老保险资金的投资运作，引导优质投资机构提供专业投资服务，实现长期稳健收益和资产保值增值，切实保障参保人的合法权益。

关于税延养老保险资金的投资运作，《办法》从账户隔离、投资范围、投资比例、委托原则、估值要求、信息披露等6方面提出了要求。

在账户隔离方面，要求保险公司针对不同税延养老保险产品设立单独的投资账户，并按照“普通账户”和“独立账户”管理要求，实行分账户管理。