国家发改委就“汽车产业投资管理规定”向社会征求意见-PPT造车遭闷棍 电动车门槛再提高

晨报记者 林劲榆

PPT造车遭遇我国汽车产业投资新规定，没有规模，没有技术，没有团队，将没有前途。

昨天，国家发改委就《汽车产业投资管理规定（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）向社会公开征求意见，并在《征求意见稿》中提出，禁止新建独立燃油汽车整车企业，防范盲目布点和低水平重复建设纯电动汽车企业。

业内分析人士指出，该政策的部分政策正是针对汽车行业出现的PPT造车现象。

新建独立燃油车企将禁止

《征求意见稿》提出，优化传统燃油汽车产能布局，新增产能投资项目应建设在上两个年度汽车产能利用率均高于全国平均水平的省份，推动产能向产业基础扎实、配套体系完善、竞争优势明显的省份聚集。

《征求意见稿》明确，禁止新建独立燃油汽车整车企业（不在中国境内销售产品的企业除外）。现有汽车企业扩大燃油汽车生产能力投资项目也受到严格限制。

根据中国汽车工业协会发布的最新数据，今年1-5月，我国汽车产销均超过1100万辆。中汽协秘书长助理许海东解释，当前中国汽车产业规模很大，且整体上在向新能源方向发展。针对燃油汽车作出的限制则是基于产业发展规律的考虑。

许海东指出，中国的汽车品牌和汽车厂非常多，按照正常的市场发展规律，企业应该未来会集中。《征求意见稿》 在政策目标中加了一条鼓励企业产能合作。即使产能还需要扩大，也要通过兼并的方式，相当于扶优扶强。

严格规定电动车准入门槛

尤其值得注意的是，《征求意见稿》 对于新建独立纯电动汽车企业项目进行了严格并且详细的规定。

首先，新建独立纯电动汽车企业投资项目，不得在有以下情况之一的省份建设：新能源汽车保有量占比低于全国平均水平，或存在同产品类别新能源汽车僵尸资质，或现有同产品类别新建纯电动汽车企业投资项目产量未达到建设规模的80%。

其次，项目应符合纯电动汽车持续开发能力，纯电动乘用车建设规模不低于10万辆，纯电动商用车不低于5000辆。

另外，企业法人申请新建独立纯电动汽车企业投资项目应当符合三项重要条件：所有股东在项目建成且产量达到建设规模前，不撤出股本。股东拥有整车控制系统、驱动电机、车用动力电池等关键零部件的知识产权和生产能力，且对关键零部件具有较强掌控能力。产品研发机构已经建立，具有专业研发团队，具有纯电动汽车概念设计能力等。

对于方兴未艾的新能源汽车投资热，尤其是大批嘴上造车，实际圈钱的大批PPT造车企业来说，新政无疑使重大打击。

全国乘联秘书长崔东树表示，由于目前新能源汽车领域出现投资热，地方政府上马新能源汽车项目的热情高涨，所以要预防由于盲目投资导致社会资源的损失。另外也要防止一些企业在没有相关核心技术的情况下进行投资，以低水平产品申请国家补贴。

他表示，新政正式实施后，将对国内汽车产业发展带来明显影响。“既可以避免传统燃油汽车重复建设，也可以避免新能源汽车产业出现较大泡沫。”