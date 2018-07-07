“脱欧”关键会议在即 英国首相吁内阁尽责

海 洋（新华社专特稿）

英国首相特雷莎·梅定于当地时间6日召集内阁官员在首相乡村官邸契克斯别墅开会，商讨英国脱离欧洲联盟后的关税等方面计划。

会议召开前一天，特雷莎·梅呼吁内阁官员弥合分歧，找到推进“脱欧”谈判的方法。

宣布“便利化关税安排”

路透社报道，这次会议有望持续一整天甚至延至深夜。契克斯别墅位于英国首都伦敦西北60公里。

特雷莎·梅5日动身前发表声明说，契克斯别墅会议旨在“就如何塑造我们与欧盟今后关系达成一致”，“为此，我们有不小的机遇和巨大的职责”。

她说，英国“想要一个能让我们释放‘脱欧’红利的协议”，允许英国控制边界、法律和资金并与美国、澳大利亚和新西兰等国签署雄心勃勃的新贸易协定。

特雷莎·梅此前宣布，将在会议后发表白皮书，发布“英国今后希望与欧盟达成何种伙伴关系的更多细节”。这一白皮书原本应在上月底的欧盟峰会前发布。

为推动近乎停滞的“脱欧”谈判，英国首相府办公室5日早些时候宣布，特雷莎·梅将在内阁会议上宣布“便利化关税安排”。

按照“便利化关税安排”，英国“脱欧”后的货物贸易仍将基本遵循欧盟关税法则，借助技术手段确认出口货物最终去向，据此确定征收关税的种类，同时对进口货物自主设定关税。但英国首相府未公开太多关联服务贸易的方案细节。

路透社说，迄今公布的“便利化关税安排”细节寥寥，且可能会在内阁会议后有变动。

“脱欧”谈判或延长

英国政府此前就两种关税方案展开讨论，但由于政府内部“脱欧派”与“亲欧派”分歧严重，最终两种方案都被认定不可行。

包括至少一名内阁大臣的“脱欧派”人士担忧，新提出的第三种关税方案可能导致英国继续留在欧盟关税的势力范围内，因此违背特雷莎·梅干净“脱欧”、开辟新路的初衷。英国卫生大臣杰里米·亨特则呼吁内阁官员“支持我们的首相”。

赶在内阁会议前，特雷莎·梅5日在柏林与德国总理安格拉·默克尔会晤，重申愿与欧盟在“脱欧”后缔结深度贸易和安全伙伴关系。

但按路透社的说法，默克尔再次强调是欧盟委员会、而非欧盟成员国主导“脱欧”谈判；这或许削弱了特雷莎·梅想在内阁会议前赢取德国支持的希望。

另据法新社报道，欧盟轮值主席国奥地利总理塞巴斯蒂安·库尔茨5日提及延长“脱欧”谈判的可能性。

库尔茨说，“我们的目标是与英国达成协议”，如果这不可能，欧盟必须避免“无协议脱欧”局面出现，“我认为继续谈判挺好”。

英国定于2019年3月正式“脱欧”。按照计划，英国与欧盟应在今年10月前达成“脱欧”协议。