趁热打铁！美国务卿蓬佩奥三度赴朝-称两国磋商“一直持续”，希望朝鲜方面就先前达成的协议“拿出一些详细方案”

杨舒怡（新华社专特稿）

美国国务卿迈克·蓬佩奥从美国启程，6日经停日本，中午时分飞抵朝鲜，作第三次访问。

按照蓬佩奥的说法，自美朝领导人上月会晤以来，两国磋商“一直持续”，他希望朝鲜方面就先前达成的协议“拿出一些详细方案”。

将与金正恩举行会晤

蓬佩奥5日从美国动身，6日经停日本横田空军基地加油，中午时分飞抵朝鲜首都平壤，受到朝鲜劳动党中央委员会副委员长金英哲和外务相李勇浩迎接。这是蓬佩奥第三次访问朝鲜，为期1天半，预计7日离开。

蓬佩奥今年4月作为美国总统特使秘密访朝，当时他担任中央情报局局长；5月以国务卿身份访问朝鲜。一些政治分析师认为，蓬佩奥三度赴朝，意在促进落实美朝领导人6月12日在新加坡会晤达成的协议。

韩联社报道，根据日程安排，蓬佩奥这次访朝期间将会晤朝鲜最高领导人金正恩以及其他官员，磋商朝鲜半岛无核化、送返在朝美军士兵遗骸等具体细节。

蓬佩奥6日飞往朝鲜途中，经由国务院发言人希瑟·诺尔特告诉随行记者团：“自从美朝领导人会晤以来，双方磋商一直持续。本次访问期间，我将寻求（朝方）就所作承诺拿出一些详细方案，同时促进落实两国领导人先前达成的协议。”

美联社报道，蓬佩奥本轮海外访问首站是朝鲜，后续将访问日本、越南和阿拉伯联合酋长国，最后前往比利时，以便陪同总统唐纳德·特朗普出席北大西洋公约组织峰会。

美对朝政策“没有变”

一些媒体先前报道，美国对朝鲜立场有所软化，但美国国务院否认这类说法。

随同蓬佩奥飞往朝鲜途中，美国国务院发言人诺尔特告诉随行记者团：“没有什么比这类说法更远离真相的了。美国对朝鲜政策没有改变，致力于推动朝鲜半岛无核化。蓬佩奥国务卿期盼与朝方官员继续磋商，以落实两国领导人在新加坡峰会达成的协议。”

谈及上月会晤金正恩一事，特朗普5日告诉媒体记者：“我们握了手，相处不错。我认为，我们达成了互相理解……如果不是这么一回事，我们就会走到对抗的老路上，但我觉得事情不至于弄到这步田地。”

美联社分析，美国近期一系列涉朝表态前后矛盾，引发外界猜测。

蓬佩奥上月13日说，美方希望今后两年至两年半，即特朗普结束四年任期前，朝方为放弃核武器采取“主要”举措。但他同月24日告诉美国有线电视新闻网，不会为美朝就半岛无核化的谈判设定时间表。

美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿1日说，蓬佩奥将递交给朝方一份方案，涉及1年内解除朝鲜绝大部分“大规模杀伤性武器”和弹道导弹项目。然而，诺尔特3日否认美方为此设定时间表。